西安市儿童医院用人工耳蜗助十月大男婴重获听力。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 曹博棋） 1月3日，记者在西安市儿童医院见到了十个月大的晨晨，稚嫩可爱的他，和一般孩子有些不同。

晨晨的家长：“出生时候听力筛查就没有过，叫他的话没有反应，对声音没有任何反应。”

虽然孩子现在还小，感觉不到听力障碍带来的不便，但作为孩子的父母，他们很是着急。

晨晨的家长：“长大之后，不管是在生活方面还是以后上学之类的，都是有影响的。”

为了治疗孩子的听力，晨晨的父母辗转了许多地方，终于，他们在西安市儿童医院找到了希望。

西安市儿童医院医生：“人工耳蜗是一种电子装置，主要是针对重度或极重度感应神经性聋的成人或儿童。”

人工耳蜗植入手术，就是在孩子体内植入一个电子耳蜗，再配合外挂的助听设备，这种方式能让孩子的听力基本恢复到正常水平。

晨晨的家长：“一定要给孩子做这个人工耳蜗，家里就到处凑钱到医院来给他做手术。”

而为了减轻像晨晨家这样并不算富裕的家庭的负担，西安市儿童医院也联合爱心企业，赞助了五万元的费用，手术最终成功进行。

西安市儿童医院医生：“植入之后采取美容缝合的方法，这个切口很小，将来愈合之后就是很小的一条印。”

再恢复一个月，晨晨的电子耳蜗就可以开机使用，他也能像正常小朋友一样聆听这个世界的美好了。

晨晨的家长：“期待，肯定期待，期待孩子能开口叫爸叫妈，肯定很高兴。”

记者了解到，本次受到赞助进行手术的孩子共有三位，而近几年，西安市儿童医院已经帮助四十位有听力障碍的小朋友恢复了听力，医生告诉记者，人工耳蜗手术目前非常成熟，家长如果发现孩子听力有问题，也无需过分担忧害怕，一定要尽早治疗。

西安市儿童医院医生：“早发现、早干预、早康复，要尽早的发现这种听力障碍。”

编辑： 王瑜