西安迎初雪！您知道雨雪天开车要注意哪些吗？

西安迎初雪！您知道雨雪天开车有哪些吗？
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 陈佩 胡镜 王喜民） 下雪天大伙在欣赏美景的同时，可别忘记了安全，1月3日下午市政部门的工作人员就走上了街头。
都说只要一场雪，西安就美得变成了长安，不过也别光顾着看美景，大伙也要注意脚下，您看看下午5点左右的小寨天桥，大伙可都是小心翼翼。
上下楼梯看脚下，雪天出行可要安全第一，这不市政部门的工作人员首先对市区内的人行天桥展开了除雪工作。
又是铲子，又是除雪剂的，不一会结冰变滑的天桥路面就露出了水泥，也变得好走多了。市政部门表示，他们会在街面上不断的巡逻，发现积雪第一时间清除。
然而，驾车出行还得格外注意，光技术好那可是不够的。
雪天路滑，对汽车保养维护知识匮乏的人来说，当务之急是学习必要的知识。比如，早晨热车要热多久，带着这些问题，我们一起来请教几位专业汽车维护人员。
编辑： 王瑜
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