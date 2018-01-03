65岁冬泳爱好者不畏严寒，提醒：不可盲目模仿。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王晓辉） 盼星星盼月亮，终于盼来了西安的第一场雪，虽然雪不大，但今天的天气确实有点冷，很多朋友可能连门都不想出，但有些人却还嫌不够冷，他们就是西安的冬泳爱好者。

今天上午11点左右，气温只有1摄氏度。本以为冬泳爱好者不惧严寒，可没想到记者见到的冬泳爱好者也是里三层外三层。

冬泳爱好者：“我穿了一件外套，里面还有一层厚衣服，还有一件毛衣，还有一件衬衫，还有一件秋衣。”

不过，接下来的一幕让周围的朋友们瞠目结舌，只见冬泳爱好者将衣服一件一件的脱掉，只剩下泳衣。

冬泳爱好者：“那个人年龄最大，都65岁了。”

65岁的赵师傅是西安灞桥人，不但每天中午都会来这里冬泳，而且冬泳结束后还要做各种运动，比如引体向上，滚轮腿腹肌，俯卧撑。

怎么样，赵师傅的精神气儿不输年轻人吧。

赵师傅说，冬泳结束后做做运动，有利于体温回升。还是那句话，冬泳要因人而异，千万不要盲目模仿。

编辑： 王瑜