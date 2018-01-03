陕西可移动文物总数全国第二 社区博物馆建设步伐加快

陕西省可移动文物普查总结会在西安举行。

西部网讯（记者 刘璞华）随着央视《国家宝藏》节目热播，有关陕西文物的讨论度一直居高不下。很多观众纷纷表示，陕西拥有众多知名博物馆和丰富的馆藏，算得上是历史爱好者心中的圣地。2017年刚刚过去，这一年间，陕西的博物馆领域取得了哪些成就？伴随着2018年的第一场雪，一起回顾下陕西博物馆事业过去一年里取得的成就吧！

可移动文物总数全国第二 三大博物馆开工建设

2017年，历时五年的陕西省第一次全国可移动文物普查圆满完成。目前，陕西国有可移动文物收藏单位522家，国有可移动文物收藏量3009455套7748750件，总数位列全国第二。此次普查摸清了陕西文物家底，也使得文物保护更具针对性、文物研究更具专题性、文物展示更具独特性、文物利用更具创新性，为全省文物资源社会共享和服务群众奠定基础。

与此同时，2017年，陕西考古博物馆、秦始皇帝陵铜车马博物馆、西安碑林博物馆文化项目均已启动开工。建成后，陕西考古博物馆将成为全国乃至世界首座展示考古工作和考古学科发展的专题博物馆。这三大博物馆的开工建设，将极大丰富我省的博物馆资源，为游人提供更多可观可赏的好去处。

评选出的20位陕西历史文化使者，成为优秀历史文化的传承者和“代言人”。

首次开展“陕西历史文化使者”评选 25家单位获“优秀传统文化传承基地”

2017年，由省委宣传部、省文物局共同举办了“陕西历史文化使者”评选，此次评选共有来自全球9个国家的29个省份和地区的12794名选手参与比赛，年龄最大的75岁，最小的12岁。比赛最终评选出20名陕西历史文化使者，他们被相关博物馆聘请为特邀讲解员，参与陕西各文博单位的历史文化宣讲。

同时，我省还有25家单位成为首批优秀传统文化传承基地，并且获得了资金支持。2017年11月，全省优秀传统文化传承基地建设培训班举办，25家优秀传统文化传承基地获得授牌。

2017年11月，全省“社区博物馆建设”培训班举办。

社区博物馆建设步伐加快 举办30年来最大规模讲解员比赛

经省文物局组织专家评审和遴选，2017年有27家社区博物馆获得指导和资金支持，对其中12家条件成熟的予以授牌。社区博物馆建设构建起省、市、县、乡镇、社区五级博物馆体系，打通公共文化服务体系建设“最后一公里”，让社区博物馆成为寻乡愁、寻记忆、寻根脉、循发展的精神家园。

以“保护、传承、发展”为主题的“2017年陕西省文博系统讲解比赛”圆满结束，这是自1986年以来全省规模最大的一次讲解比赛，全省共有21个代表队的103名选手参加。值得一提的是，大唐西市博物馆首次单独组队参赛，这显示了陕西对非国有博物馆的重视和扶持，说明非国有博物馆已经成为陕西博物馆事业快速发展中一支异军突起的力量。

陕西省文物局与中国移动开展“互联网+中华文明”合作。

跨界合作推动博物馆发展 科技创新促文保再上新台阶

2017年，省文物局在跨界合作方面多措并举，取得了卓著的成绩。组织全省文博单位积极申报“互联网+中华文明”示范项目，其中“丝绸之路特色文物虚拟展示平台研发及应用示范”等7个项目被列入国家文物局互联网示范库，占全国入选项目总数的10%。此外，陕西省文物局与国家大剧院首次联合举办“唯寄歌舞寓长安--陕西古代乐舞文物特展”，展出的近300件文物中有42%为国家一级文物，短短3个月观众达8万人次，成为是国家大剧院举办的所有展览中观众人数最多的一个展览。

陕西省内5家国家重点科研基地和“陕西省文物保护科技创新联盟”平台，成为博物馆文物保护工作的重要科技手段。省文物局与西北工业大学组建“材料科学与考古研究中心”，成立了“西北工业大学文化遗产研究院”，秦始皇帝陵博物院与西安交通大学联合承担完成的《中国古代彩绘的指纹识别及有机/无机杂化材料保护关键技术和应用》，获得2017年度教育部科技进步二等奖，这也进一步彰显陕西博物馆文物科技保护的实力。

编辑： 刘璞华