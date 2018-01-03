西安境内多条高速路晚间交通管制 货车进山需防滑

京昆高速西汉段交通管制，大货车进山需配备防滑链。
西部网讯（记者 刘望）今天（1月3日）下午，西安普降大雪，京昆高速西汉段、西禹段，沪陕高速西商段，福银高速蓝商段，连霍高速西临段，西安绕城高速不同程度出现积雪。目前京昆高速西汉段部分路段交通管制分流。
京昆高速西汉段山区道路出现积雪结冰 西安往汉中从涝峪口分流
记者从显示交警部门获悉，受降雪影响，陕西境内京昆高速部分路段于16时30分起对货车和7座以上客运车辆实施临时分流管制措施。西安往汉中方向从涝峪收费站分流至省道107经包茂、十天高速绕行至汉中。汉中往西安方向从汉中境内谢家营立交分流至十天高速经包茂高速绕行至西安。
入夜后，交警部门还将根据路面情况对所有通行京昆高速上述路段的车辆进行管制。连霍高速西临段灞桥、豁口、临潼、兵马俑收费站从17:45分开始实施交通管制，禁止车辆通行。
西安高速交警已经和道路运营管理部门联动协作，全力开展除雪除冰作业，交通将尽快恢复。交警同时提醒，请广大司乘朋友在雪天驾驶时保持足够的安全车距，控制车速匀速行驶，在遇有交通管制的情况配合现场交警工作，服从指挥尽快驶离高速公路。
拖移车进驻高架桥及隧道出入口 大型车辆驶入郊区应配备防滑链
另外，西安交警也已提前勤务布防，全员上街，加大警力和疏导力度，早晚高峰期间，拖移车进驻高架桥及隧道出入口进行值守，及时清障，确保西安全市雨雪天气期间交通安全畅通。
特别是郊区大队和各郊县还重点加强对重点国省道路的管理，强化对危险路段、山区道路的管控力度，加大对重点车辆的管理，强化对超载超限车辆的查处，对在山区道路行驶的大型车辆督促安装防滑链及相关安全防护设备，确保行车安全。
编辑： 刘望
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