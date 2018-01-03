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陕西省气象台发布暴雪蓝色预警 交通通讯或受影响

时间：2018-01-03 17:52:38  来源：西部网—陕西新闻网  作者：

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陕西省气象台发布暴雪蓝色预警 交通通讯或受影响

陕西省气象台1月3日17时30分降级发布暴雪蓝色预警：预计3日20时至4日20时，延安、宝鸡、铜川、杨凌、咸阳、西安、汉中将出现5毫米以上降雪，渭南、安康、商洛将出现10毫米以上降雪，交通、铁路、航空、电力、通讯将受到影响，设施农业受到威胁。

 
陕西省气象台发布暴雪蓝色预警。
 
陕西省气象台发布暴雪蓝色预警。

西部网讯 陕西省气象台1月3日17时30分降级发布暴雪蓝色预警：预计3日20时至4日20时，延安、宝鸡、铜川、杨凌、咸阳、西安、汉中将出现5毫米以上降雪，渭南、安康、商洛将出现10毫米以上降雪，交通、铁路、航空、电力、通讯将受到影响，设施农业受到威胁。

编辑： 张锦茹

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