西安城管发紧急通知：降雪20分钟内启动融雪除冰

陕西多地迎来2018年初雪。

西部网讯（记者 刘望）西安市城市管理局今天(1月3日)下发紧急通知，要求在出现雪情后，20分钟内启动除雪除冰工作，同时禁止使用工业盐进行融雪。白天降雪，立交和主干道3小时打通，支路6小时打通保证交通高峰时段道路顺畅。

20分钟内启动除雪除冰工作 保证交通畅通

出现雪情后，环卫部门将动用一切机械进行除雪除冰作业，在20分钟内启动除雪除冰工作。清除积雪时严禁抛洒工业用盐，应使用环保型融雪剂，减少融雪带来的污染和危害。按照“先立交、后道路”“先主干、后支路”和“先打开一条路，再向两边扩展”的顺序除雪除冰。

白天的降雪，立交和主干道3小时打通，支路6小时打通。凌晨降雪，争取早7时前恢复主干道路机动车道通行条件，保证交通高峰时段道路顺畅。过街天桥上的积雪积冰应第一时间清除，确保行人安全通行，积雪积冰不得堆放在桥面或台阶上。

裹御寒布缠草绳搭风障 确保绿植安全越冬

对往年融雪除冰过程中存在的问题，城管部门也及时做出了安排。净雪可以堆入树穴或抛撒到绿地，但便道和小区的积雪积冰不能抛入道路，含有融雪剂的积雪积冰也不能撒入绿地或倒入污水井。生活垃圾转运站、公共厕所等设施门前积雪积冰需要及时清除，保证生活垃圾正常清运，群众如厕方便安全。

今年以来，西安市也新增许多绿化树木，城管部门也将对这些树木进行保暖越冬。对耐寒性较差、今年新栽种的植物，将采取包裹御寒布、缠草绳、搭风障等加强防护。对于桂花、广玉兰、芭蕉、枇杷、棕榈等不耐寒植物进行重点保护，保证植物安全不被冻伤、冻死。

编辑： 刘望