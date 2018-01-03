西安重污染天气橙色预警解除 未来两天空气质量较好

今天上午，西安市民期盼已久的降雪终于来临。（摄影 赵昊）
西部网讯（记者 鄢山宇）受降水和东路冷空气共同影响，西安大气扩散条件逐渐好转，环境空气质量持续改善。1月3日下午，西安市重污染天气应急指挥部办公室发布重污染天气橙色预警解除信息，1月3日18时起终止Ⅱ级应急响应状态。
根据省环境空气质量预报，经预报预警组研判分析后认为：3日至5日，受持续降水作用影响，西安市整体大气条件利于污染物消除。预测1月3日西安市空气质量为轻度污染，4日为良，5日为轻度污染。
按照《西安市重污染天气应急预案（2017年修订稿）》关于重污染天气预警解除的相关规定，经西安市重污染天气应急指挥部批准，指挥部办公室决定发布重污染天气橙色预警解除信息，1月3日18时起终止Ⅱ级应急响应状态。
编辑： 钟莹
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