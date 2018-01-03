陕西共有42个社区确定为全国综合减灾示范社区

西部网讯（记者 李媛）记者今天（1月3日）从陕西省民政厅获悉，国家减灾委员会、民政部近日公布2017年全国综合减灾示范社区名单。其中，我省西安市新城区韩森寨街道咸东社区、商洛市商州区陈塬街道陈塬社区等42个社区被评为“全国综合减灾示范社区”。

据悉，全国综合减灾示范社区在社区减灾工作上发挥着典型示范和带头作用，努力提升公众的防灾减灾意识和自救互救技能，为全面提升基层的防灾减灾救灾能力作出了较大贡献。今年以来，国家减灾委、民政部根据《民政部关于印发<全国综合减灾示范社区创建管理暂行办法>的通知》的有关要求，在全国范围内开展了2017年全国综合减灾示范社区候选单位推荐工作。在各地民政部门检查、自评和推荐基础上，经审核选出2017年“全国综合减灾示范社区”。

记者了解到，过去的一年，我省按照《国家减灾委员会关于加强城乡社区综合减灾工作的指导意见》和《全国综合减灾示范社区创建管理暂行办法》的通知要求，大力推进“全国综合减灾示范社区”创建工作，不断创新社区减灾工作的方法和途径，成效显著。在创建工作中，进一步加强对社区综合减灾工作的组织领导，加大对创建工作的支持和投入力度，注重调动和发挥社区居民、单位在减灾工作中的积极性，推进了社区综合减灾组织体系、工作机制、队伍建设、预案制度、物资装备、宣传教育等各项能力建设水平的全面提高。

截至目前，我省“全国综合减灾示范社区”已多达263个。

2017年全国综合减灾示范社区名单（陕西）

西安市新城区韩森寨街道咸东社区

西安市蓝田县蓝关街道天鹅湖社区

西安市碑林区东关南街街道东关社区

西安市高陵区泾渭街道泾渭中路社区

西安市未央区徐家湾街道薛家寨社区

西安市灞桥区席王街道电厂社区

西安市雁塔区大雁塔街道西延路社区

铜川市印台区王石凹街道西山社区

铜川市王益区七一路街道大同路社区

铜川市王益区红旗街道川口社区

宝鸡市千阳县城关镇西新社区

宝鸡市金台区西关社区

宝鸡市凤县凤州镇龙口社区

宝鸡市岐山县凤鸣镇凤仪路社区

宝鸡市渭滨区桥南街道开发区社区

咸阳市秦都区古渡街道陇安社区

咸阳市秦都区陈杨街道先河国际社区

咸阳市渭城区渭阳街道滨河社区

咸阳市渭城区新兴街道陕西一棉社区

渭南市蒲城县城关街道达仁社区

渭南市金城社区

渭南市白水县杜康镇杜康社区

渭南市大荔县城关镇东郊社区

渭南市潼关县代字营镇代字营社区

韩城市新城街道司马社区

延安市宝塔区凤凰山街道北关街社区

延安市安塞区真武洞街道中心街社区

汉中市汉台区汉中路街道汉江路社区

汉中市汉台区汉中路街道民主街社区

榆林市榆阳区上郡路街道夏洲路社区

榆林市榆阳区上郡路街道秦怀路社区

榆林市榆阳区航宇路街道航宇路社区

榆林市横山区白界镇凤凰社区

榆林市佳县通镇社区

榆林市绥德县名州镇龙湾社区

榆林市定边县定边镇民生路社区

榆林市靖边县张家畔街道河东社区

安康市石泉县池河镇西苑社区

安康市汉阴市城关镇新城社区

商洛市商州区城关街道郭村社区

商洛市商州区城关街道南街社区

商洛市商州区陈塬街道陈塬社区

编辑： 李媛