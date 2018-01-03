陕西省防总要求全力防御凌讯 避免冻害

西部网讯（记者 秦振） 今天(1月3日)，陕西省防总向各市区防指和省级有关单位发出通知，要求进一步做好凌汛和冰冻灾害防御工作，全力保证人民生命财产安全。

根据国家防总办公室《关于做好强降雪防御工作的通知》精神和陕西省气象台的预报，受冷暖空气共同影响，从1月2日20时至3日20时，宝鸡、咸阳、汉中、安康、商洛将出现10毫米以上暴雪（雨夹雪），西安、渭南、铜川、延安南部将出现5毫米以上大雪（雨夹雪）。

根据预报，5至6日我省还将有一次降雪天气过程。伴随降温降雪和寒潮的进一步南下，极有可能引发严重雪灾和凌汛灾害。

由于此次降雨（雪）范围较广、强度较大、降温也快，省防总要求各地各单位必须切实做好雨雪冰冻灾害防范工作。高度重视气温剧降可能引发的黄河凌汛灾害，加强凌情监测预报，强化宜川县壶口和黄河小北干流重点部位凌汛灾害应急抢险，全力防御凌汛灾害。

省防总要求，要切实做好暴雪可能引发危房校舍、农业大棚等设施坍塌造成的次生灾害防御，落实好监测预警责任，确保生产生活设施安全。严格应急值守，落实好应急抢险措施，及时处置险情灾情，全力保证人民生命财产安全。

编辑： 王瑜