1月陕西考试安排公布 中小学教师资格面试6日开考

西部网讯（记者 彭芬）进入1月，重要考试纷至沓来，近日陕西省招办公布了1月份考试安排，考生应注意相关报名和考试的时间节点，以免错过。
2018年普通高校艺术类招生省内高校音乐类、舞蹈类专业课联考将于1月20日—25日进行。考生须于1月5日12:00前登录西安音乐学院网站进行网上预约报名并交费，自行打印《专业选择表》，1月19日至21日在西安音乐学院进行现场确认。
2018年陕西省普通高校艺术类招生专业课校考报名及考试办法由各招生院校确定，考生可直接向拟报考的招生院校咨询。
2017年下半年陕西省中小学教师资格考试面试将于今年1月6日至7日进行，考生须于1月1日至7日登录中小学教师资格考试网（http://www.ntce.cn），自行下载并打印准考证
2018年上半年陕西省中小学教师资格考试笔试网上报名时间为1月16日8∶00至19日18∶00，缴费时间为2018年1月16日8∶00至21日12∶00。
2018年上半年陕西省全国英语等级考试报名时间为1月2日9时至1月11日16时，考生可在报名时同时缴费，也可稍后继续缴费。缴费期限为提交报名的24小时内，超过时间未缴费订单自动取消。
2018年陕西省全国计算机等级考试（NCRE）网上报名及缴费时间为1月5日8:00至1月11日17:00。
编辑： 彭芬
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