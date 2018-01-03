安康去年83个项目完成承诺 70起“五霸”案件被查处

西部网安康讯 （记者 毛明博） 今天（1月3日）安康市召开“追赶超越·项目建设年”工作情况新闻发布会。安康市重点项目办、市南水北调办主任常忙利介绍，预计2017年220个市级重点建设项目完成投资400亿元，占年度计划114%，带动全社会固定资产投资完成1120亿元，增长21%，增速位于全省前列。

常忙利介绍，2017年安康市组织集中开工4次，有259个、总投资737亿元的市县重点项目集中开工，不仅促进了一批重大项目落地建设，还协调解决了一批突出问题，为强化项目支撑、增强发展后劲起到重要作用。

安康市还对25个重大项目确定由25名市级领导包抓，开展“一对一”全程帮扶，“点对点”跟踪服务，督促推动项目建设。在扎实开展“晒承诺”活动中，截至2017年11月底，中兴大数据信息产业园、硒宝30万吨山泉水等83个项目已完成承诺任务，洞河水库、平镇高速、全钒液流储能产业化等109个项目顺利推进。

安康市还严肃查处占地圈地违法行为，累计清查各类项目用地116宗、8095.77亩，有效管控“两违”763户，查处违法用地559户18.11万平方米，拆除117户4.01万平方米，恢复耕地3.66万平方米。安康市公安机关在重点企业、重点项目建设工地设立警务室32个、流动警务室78个，查处“五霸”案件70起，其中刑事案件28起，刑事拘留42人，逮捕20人；行政案件63起，行政拘留115人，打掉涉霸团伙19个。

另据了解，备受各方关注的西康高铁项目目前已完成可研审查，安康750千伏输变电工程、汉江7座公路大桥、中心城市水环境治理、垃圾焚烧发电、瀛湖旅游轨道等一批项目前期工作也取得突破性进展。

编辑： 谢卓