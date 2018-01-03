安康去年83个项目完成承诺 70起“五霸”案件被查处

西部网安康讯 （记者 毛明博） 今天（1月3日）安康市召开“追赶超越·项目建设年”工作情况新闻发布会。安康市重点项目办、市南水北调办主任常忙利介绍，预计2017年220个市级重点建设项目完成投资400亿元，占年度计划114%，带动全社会固定资产投资完成1120亿元，增长21%，增速位于全省前列。
常忙利介绍，2017年安康市组织集中开工4次，有259个、总投资737亿元的市县重点项目集中开工，不仅促进了一批重大项目落地建设，还协调解决了一批突出问题，为强化项目支撑、增强发展后劲起到重要作用。
安康市还对25个重大项目确定由25名市级领导包抓，开展“一对一”全程帮扶，“点对点”跟踪服务，督促推动项目建设。在扎实开展“晒承诺”活动中，截至2017年11月底，中兴大数据信息产业园、硒宝30万吨山泉水等83个项目已完成承诺任务，洞河水库、平镇高速、全钒液流储能产业化等109个项目顺利推进。
安康市还严肃查处占地圈地违法行为，累计清查各类项目用地116宗、8095.77亩，有效管控“两违”763户，查处违法用地559户18.11万平方米，拆除117户4.01万平方米，恢复耕地3.66万平方米。安康市公安机关在重点企业、重点项目建设工地设立警务室32个、流动警务室78个，查处“五霸”案件70起，其中刑事案件28起，刑事拘留42人，逮捕20人；行政案件63起，行政拘留115人，打掉涉霸团伙19个。
另据了解，备受各方关注的西康高铁项目目前已完成可研审查，安康750千伏输变电工程、汉江7座公路大桥、中心城市水环境治理、垃圾焚烧发电、瀛湖旅游轨道等一批项目前期工作也取得突破性进展。
编辑： 谢卓
娱乐实力派演员任重凭借在热播剧《那年花开月正圆》中成功塑造古板呆萌的“赵白石”一角，喜获“年度表现力剧星”荣誉称号。01-03
娱乐赵丽颖工作室就网上关于她出演的《楚乔传》“采用30多个替身”的传言发表声明。01-03
娱乐Jay-Z新歌《 4:44》MV拍摄花絮曝光，碧昂斯华丽造型出演老公MV,经费在燃烧.01-03
娱乐不论是亮眼的皮夹克造型还是文雅的黑色大衣围巾，姚晨都能驾轻就熟，不禁让人万分期待她在电影中的角色表现。01-03
娱乐整场变装秀像是一出舞台剧，江疏影恰如其分的神情转换和舞蹈语言也收获了观众的一致好评。01-03
娱乐网友见此评论：“想不到涛姐还会玩这个，反差挺大啊！”“柯南造型可以说非常像了！”01-02
娱乐张艺兴则是三首新歌大放送，搭配劲力十足的舞蹈以及酷炫的灯光燃爆全场，唱跳完美结合魅力四射。01-02
娱乐第十期“员诞”于元旦当晚播出，节目中导师章子怡提及演员之间的相互成全，直言没有梁朝伟，就无法成就“宫二”这个角色。01-02
娱乐影片讲述身负巨额债务的动物饲养员袁帅（冯绍峰 饰），误打误撞爱上从妖界前来人间报恩的“狐妖”(刘亦菲 饰），一系列爆笑事件由此发生。01-02
娱乐华策影视、华谊兄弟、爱奇艺等１０家中国影视企业２６日在杭州举行的２０１７中国影视艺术创新峰会上，宣布成立中国电视剧（网络剧）出口联盟。01-01
娱乐娱乐圈换发型的女明星着实不少，只是发型的变化，就给整个人带来不一样的气质。最成功的的就属小黄鸭周冬雨了。给自己一个新的开始，新的一年就从发型做起。01-01
娱乐截止至12月28日，《芳华》总票房突破10亿，成功打入2017年票房前十，更有望进入年度票房前五。12-31