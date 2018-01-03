买房一年后开发商反悔 律师：此类付款最好写定金

西部网讯（记者 陈嘉伟）“我们都把户口迁到西安了，就想在这安居乐业，这房子怎么能说不卖了。”近日，吕女士向西部网“民生热线”栏目反映，称自己在世茂都购买的房子眼看就要完工，开发商却说不卖了要退款。

民生热线：经开区世茂都5号楼欺骗业主 逼迫买房业主退房

2016年9月，在西安打拼多年的吕女士决定在西安买房安家，最后选择了位于凤城十路的世茂都小区的五号楼，在交了六万五的诚意金后就等着签正式合同。然而在此后的一年中，开发商却一直不与吕女士签订正式合同。“期间跟我们联系过很多次，要我们的个人信息，说是要签，但是一直没签。”

“直到2017年12月18日，开发商陆续电话通知我们说预售证没有下来，并让大家到售楼部办理退款手续。”吕女士说。“第二天我们去售楼部一位姓马的主管称房子是肯定买不成了，公司最高层决定的方案是‘清场’。”吕女士说，“我们都把户口迁到了西安，就准备在西安定居，这房怎么能说不卖就不卖，这叫我们怎么安居乐业？”

吕女士认为开发商可能是因为今年房价涨了，现在不想卖了。“因为我们问开发商预售证为啥办不下来，对方支支吾吾不愿意回答。”

带着吕女士的疑问，今天记者找到了世茂都的售楼部。售楼部的一名工作人员表示五号楼的预售证确实还没办下来，而退房的事自己并不清楚，可以问当时卖房的销售人员。而另一名工作人员表示退房的事情已经协调好了，具体咋协调的自己不清楚。

经过多方打听，记者联系到了另一名业主白先生，白先生说事情已经得到初步解决，“昨天部分业主到经开管委会反映问题，据了解是因为城改的部分手续没履行，所以预售证没办下来，现在让开发商积极处理，房现在暂时不退了。”

对于这样的结果，吕女士等购房者还是比较满意，“我们都是刚需，当然不想退了。”

在生活中买车、买房等商家一般都要求购买者提前缴纳一定的款项，款项的明目繁杂不一。对此，陕西洪振律师事务所的杨磊律师表示在缴纳定金的时候，收款收据上最好写明为定金，“法律上只有对定金的法律效力进行了规范，订金、诚意金等都没有规范。

《合同法》第一百一十五条规定，当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。”

“像吕女士这样收据上写的是诚意金的，万一走到了退款那一步，可以按照违约进行一定的索赔，但肯定没有两倍那么多。”杨磊表示。

编辑： 沈晓芳