西安四价宫颈癌疫苗一针难求 省疾控建议错峰接种

截至去年12月14日，约180名妇女在陕西省疾控中心接种了四价宫颈癌疫苗。（资料图）

西部网讯（记者 彭芬 实习生 梁筱怡）“我去社区医院预约打四价宫颈癌疫苗，医生说“整个长安区一共只有100支四价疫苗，早都打完了，最近一直缺货，只能先登记排队。”元旦过后，家住西安市长安区的张女士去预约接种，结果发现最近想打上四价疫苗真有点难。

四价宫颈癌疫苗于去年12月正式在陕西上市。今天（1月3日），西部网、陕西头条记者走访多家社区卫生服务中心了解到，目前四价宫颈癌疫苗缺货现象比较明显，而二价宫颈癌疫苗比四价上市稍早，目前供货正常。

四价宫颈癌疫苗一针难求 只能先登记排队

在西安大兴新区社区卫生服务中心，记者询问最近能否接种四价宫颈癌疫苗。负责登记的工作人员表示，该疫苗一直缺货，前面已经登记了很多人还没打上，目前只能把个人信息先登记下来，“听说一月份会来一批疫苗，到时候如果能排上就发短信通知你。”

在莲湖区环城西路社区卫生服务中心和青年路社区卫生服务中心，工作人员均表示，12月上市的第一批四价疫苗他们都没有预订上，什么时候有货还不能确定，前面已经登记了不少人。但二价疫苗目前可以接种。

陕西省疾病预防控制中心门诊部主任赵稳民介绍，四价宫颈癌疫苗在陕西上市后，省疾控中心一共到了四批疫苗，但每批的量都不大，大概每批一二百支左右。女性朋友们越来越关注自身健康，所以常常是早上到货下午就打完了，可以说是供不应求。据悉，目前省疾控中心已经登记预约的大概还有七八百人。

全国供货都紧张 省疾控正积极与供货企业协调

相关人士表示，目前四价宫颈癌疫苗依赖进口，进口疫苗复杂的检验、批签程序和供货不足是缺货的主要原因，全国情况都一样。未来这种情况会慢慢得到缓解。

赵稳民说，目前省疾控中心正在积极与供货企业协调，先确保已经登记的七八百人能够接种。预计本月中上旬，新一批疫苗就会到货。

赵稳民表示，省疾控中心将会优先为有宫颈癌家族病史、年龄将达45岁上限的女性协调进行接种，建议女性朋友错开接种高峰期。

编辑： 彭芬