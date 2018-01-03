新年伊始 西安将有18场免费招聘会等你参加

招聘会上年轻人是求职主力军。（资料图）

西部网讯（记者 鄢山宇）年底跳槽季，你准备换工作吗？1月3日，记者从西安市人社局了解，1月份西安市人社局人才服务中心、职业介绍服务中心将举办18场招聘活动，为各类劳动者和用人单位搭建交流平台，届时，求职者均免费入场。

一、西安市人才服务中心举办2场招聘活动

6、7日（周六、日） 综合类供需招聘会

13、14日（周六、日） 综合类供需招聘会

地址：西安市南二环西段123号富秦大厦（含光路与南二环交界向西200米路北，老三届对面）。

乘车路线：乘K631、411、216、308、608、游7、32、218、258、二环环线（人才市场站）下车即到。注：人才中心招聘活动均于9:00—13:00进行。

二、西安市职业介绍服务中心举办16场招聘活动

（一）建工路人力资源市场招聘会12场

4日（周四） 民营企业招聘供需洽谈会

9日（周二） 急聘岗位供需洽谈会

10日（周三） 人力资源供需洽谈会

11日（周四） 中小企业综合招聘会

16日（周二） 服务型企业综合招聘会

17日（周三） 人力资源供需洽谈会

18日（周四） 急聘岗位供需洽谈会

23日（周二） 中小企业综合招聘会

24日（周三） 人力资源供需洽谈会

25日（周四） 民营企业招聘供需洽谈会

30日（周二） 服务型企业综合招聘会

31日（周三） 人力资源供需洽谈会

地址：建工路28A号市人力资源和社会保障大厦一层

乘车路线：乘37、208、227、228、242、308、351、526、700、702路，至东新城市花园站下车，什字向东100米路南即到。

（二）大麦市街人力资源市场招聘会4场

5日（周五） 人力资源综合招聘会

12日（周五） “西部家政”专场招聘会

19日（周五） 人力资源综合招聘会

26日（周五） 酒店、商超、物业、家政企业综合招聘会

乘车路线：乘7、43、15、45、201、215、302、407、611、612、23、205、206、222、221、300、K630至桥梓口站下车，什字向北200米即到。注：职介中心招聘活动均于9:00—12:00进行。

编辑： 钟莹