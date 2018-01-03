铜川：路遇车祸三人受伤 数十名干部群众齐伸援手

路遇车祸三人受伤，铜川数十名干部群众齐伸援手救伤员。
西部网讯（陕西广播电视台《第一新闻》记者 郭刚华）路边发生车祸，三人受伤，看到这一幕，铜川市印台区下乡途中的干部和附近的群众齐伸救援之手，众人经过紧张救援，三名伤者被紧急送往医院救治，目前，生命体征平稳。
新年第一天，在305省道铜川市印台区乌泥川村口发生一起车祸，两辆轿车受损严重，其中，一辆轿车车体前半部分已经凹陷，伤者在车祸发生的瞬间被甩出车外，车内一名伤者腿被卡在车内，情况非常危急。
伤者高保军：“当时我都不知道啥了，都不知道谁把我抬到救护车上的，模模糊糊的一些人，都不认识，把担架抬下来，把我救了。”
原来，铜川市印台区机关干部在下乡扶贫途中看到这一幕，立即下车施救，同时拨打110和120电话，组织疏通车辆，以防发生二次事故。附近村民、农业园区员工以及路过的热心司机都参与到救援之中，短短几分钟时间，参与救援行动的干部群众就达到40余名。
铜川市印台区东王村村民闫武兴：“车两边的司机和群众都参与救人，包村干部和大队干部，这些党员都参与到（救人），都帮忙把人往上抬，抬上来以后，一个拉一个，拉着架子把（人）抬上来。你认识也得救，你不认识也要自发的救。”
民警赶到现场，对现场进行勘察，维护交通秩序。随后120急救车将3名伤者分别送往医院进行救治。
铜川市人民医院急诊科主任吴慧锋：“经过初步诊断积极抢救治疗后，一名患者为腰椎骨折，女性患者为左股骨干骨折，另一名为手指骨折，全身多处软组织损伤，并积极抢救治疗后，生命体征平稳，收住骨科进一步治疗。”
铜川市印台区机关干部刘新田：“每一个人遇到这都可能会伸出援助之手，作为一个机关干部的话，也是应该做的。”
伤者高保军：“我特别感谢把我扶到救护车上的人，就是挺感谢的，因为没有他们，我怎么会上去呢，我十分感谢人家。”
编辑： 张娟
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