冯育德在苏丹生活工作了12年。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 王守君）在陕西省支援非洲的医疗队中，有这样一个人，他虽然不是医生，却是医疗队中不可缺少的人。他就是西安交通大学第二附属医院的职工冯育德，十二年的援外工作，让他从一名司机，成长为翻译。随后又成为援外医疗队中的阿拉伯语老师。今年已经六十七岁的他虽然已经退休，但仍然在为援外医疗事业默默地奉献着。

在我国第33批支援苏丹医疗队培训学习微信群里，西安交大二附院退休职工冯育德，正在为大家解答语言方面的问题。冯育德今年67岁，却像年轻人一般熟练地操作着智能手机，医疗队员们在苏丹遇到各类语言问题，都会第一时间向他请教。

冯育德：“第33批医疗队，现在正在苏丹工作。基本上每批我都带，无论如何把我这个工作进行到底。”

冯育德1979年加入我国援苏丹医疗队，先后跟随6批医疗队赴苏丹工作，在国外工作和生活了12年。在医疗队里，大家称冯育德为“老师”。这不仅仅因为他年长，更因为他是医疗队的阿拉伯语“老师”。从1997年第23批援苏丹医疗队开始，冯育德就担负起了队里阿拉伯语的培训任务。许多人以为他从小就习得这门外语。而实际上，冯育德是38岁才开始系统学习阿拉伯语，那时他刚刚完成第二次援外工作。

冯育德：“第一次去的时候基本上就没培训，随着第11批医疗队到苏丹去，是司机。第二次去了以后，随我一块儿去的那个翻译途中有病回家了，当时我就发现语言太重要了。我觉得我把这个语言学好了以后，我的作用一定会更大。于是，在第二批医疗队结束的时候，就到上海去，学了个大专的阿拉伯语课程，1989年从苏丹刚回来就去了。”

在上海学习期间，班上都是不到20岁的年轻人，和他们相比，将近40岁的冯育德必须付出更多的努力。两年半的苦读后，冯育德听、说、读、写阿拉伯语的能力大幅提升。为帮助更多的医疗队员克服语言障碍，回到西安后，他结合援外医疗的实际，用了不到一年的时间，编了专门的教材，在援外医疗队中一直使用到现在。

冯育德：“注意收集了一些医疗方面的词汇。第23批去的时候就学的这个教材，2011年又把这个教材重新整理了一下，补充了一下，2013年到现在这几批都用的这个新的教材。”

如今，冯育德已经连续为11批我国援苏丹医疗队培训阿拉伯语，还常常把在苏丹的经历与一批又一批新队员分享。

冯育德：“我特别感动的就是，咱们医生多少年来在那个地方付出的真是太多了，艰苦的环境下，大家能这样任劳任怨，那个时候为啥，就是祖国派我们去了，一定要给祖国争光，把自己的工作做到最好。”

冯育德在援外期间，母亲和岳母相继去世，远在苏丹的他，无法给老人送终，但他从来没有给同事提起。

冯育德：“我知道，我心里没办法，不去咋办，咱学的这个东西，正用上的时候。在那儿寄托自己的哀思吧。”

2011年，冯育德已到花甲之年，原本可以过上清闲的退休生活，但国家组建第30批医疗队去往苏丹的时候，他又选择了援外，加入到了医疗队中，而且一待就是四年，和两批医疗队员并肩工作。

冯育德：“组织需要你，一定要去，而且去了还一定要干好，发挥老队员的作用，发挥医疗队的光荣传统精神，不怕苦，不叫累，扩大中国医疗队的影响，和非洲人民团结好。国家相信咱们，咱们把工作一定要做好。”