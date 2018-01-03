陕西多地迎来2018年首场降雪 今天，你在哪里看雪？
时间：2018-01-03 11:03:50
来源：西部网—陕西新闻网
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陕西多地迎来2018年首场降雪 今天，你在哪里看雪？
今天早晨（1月3日），西安市民盼望的初雪终于降临，比去年冬天的初雪晚来了41天。据陕西省气象台消息，此次降雪过程是2010年以来，陕西遇到强度最大、范围最广、持续时间较长的降雪天气过程，降雪的量级可见一斑。
陕西多地迎来2018年首场降雪。
今天（1月3日）早晨，西安市民盼望的初雪终于降临，比去年冬天的初雪晚来了41天。据陕西省气象台消息，此次降雪过程是2010年以来，陕西遇到强度最大、范围最广、持续时间较长的降雪天气过程，降雪的量级可见一斑。
记者了解到，预计此次强降雪主要出现在2日晚至4日凌晨，过程中，榆林小到中雪，降雪量1-4毫米；延安北部中雪，降雪量3-6毫米；延安南部、关中、陕南将出现区域性大到暴雪天气，降雪量可达15-25毫米。
其中商洛东部、安康东部及秦岭山区局地有大暴雪，降雪量可达20-25毫米。4日傍晚第一次降雪过程结束。过程中延安将出现4-6℃降温，关中、陕南6-8℃降温。
第二次降雪过程将出现在5日晚至6日白天，强度总体较第一次降雪过程明显偏弱，陕北、关中以小雪为主，降雪量1-3毫米，陕南以中雪为主，降雪量2-6毫米。7日后降雪过程结束，7-12日全省天气转好，以晴到多云天气为主。
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张锦茹
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文化12月13日，陕西省精神文明建设表彰大会在西安举行。省委书记、省长胡和平出席大会并讲话。12-15
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三农过去几十年间，无论是在革命、建设、改革的任何时期，勇于奋斗、敢于奋斗始终都是中国农民最重要的精神写照。01-03
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三农朱启臻认为，乡村要有利于多业并举，不仅要发展种植业、养殖业，还要为发展乡村手工业以及乡村休闲、度假等乡村服务业创造空间。01-03
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三农让他们能够“满怀激情且从容不迫”地干事创业，把脱贫攻坚剩下的战役打好，把群众脱贫的基础打牢。01-03
三农切实把农村公路建好、管好、护好、运营好，为加快推进农业农村现代化、为广大农民脱贫致富奔小康提供更好保障。01-03
三农我省将全面启动2018年脱贫攻坚春季攻势，重点开展基础设施建设“三提升”、特色产业培育、“两房”建设三项工作。01-03
三农去年陕西省的脱贫攻坚在集中整改中开局，于胜利在望中收官。元旦假期，全省各级扶贫干部坚守岗位，为打赢打好脱贫攻坚战默默奉献。01-03
三农2017年，该县整合使用各类扶贫资金近10亿元，弥补了基础设施短板，激活了产业增收活力，迸发了强大的脱贫动能。01-03
三农粮食生产保持稳定，中国人的饭碗牢牢端在自己手中。实施“藏粮于地”战略，划实永久基本农田，划定粮食生产功能区。01-02
三农产品种业与品牌种业发展不平衡，品牌引领不充分；种业的国内外两个市场两种资源利用不平衡，国际市场开拓与资源利用不充分。01-02
三农2017年，国家农业科技创新联盟整合各类资金近18亿元，开展了技术集成、落地示范、推广应用、技术服务等协同创新任务约400项。01-02
旅游对西安机场空港大酒店而言，2017年最好的总结，莫过于获得陕西省财政厅颁发的“2018-2019年陕西省党政机关会议定点场所”殊荣。01-03
旅游在刚刚过去的元旦小长假，新疆、内蒙古和甘肃等地“冰雪游”火爆，游客不惧严寒，滑雪、滑冰、赏冰雕，尽情享受“冰雪游”的乐趣。01-03
旅游每到冬季，大批海鸥从西伯利亚等地飞临青岛越冬避寒，它们多集中停留在青岛沿海一线，吸引众多市民和游客前来观赏和拍摄。01-03
旅游近日国家林业局重新制定印发了《国家湿地公园管理办法》，规定国家湿地公园的湿地面积原则上不低于100公顷，湿地率不低于30%。01-03
旅游据悉，2018年铁路春运将从2月1日开始，春运首日火车票将于1月3日开售。01-03
旅游中国公民2017年上半年出境旅游人数达6203万人次，比上年同期增长5.1%，是全球增长快速的最大出境游客来源国。01-02
旅游法新社近日报道，尼泊尔政府28日修改登山管理办法，禁止单人攀登珠峰，同时禁止双腿截肢和失明登山者挑战这座世界最高峰。01-02
旅游元旦小长假期间，全国旅游市场运行平稳、供给充足、喜庆祥和，经国家旅游局数据中心综合测算，全国共接待国内游客1.33亿人次。01-02
旅游新年伊始，故宫博物院启祥门至隆宗门广场段成为开放区，打开内西路与外西路的通道。两个月后，故宫地下文物库房三期工程将拉开序幕。01-02
旅游西成高铁2017年12月6日开通，一举攻克了唐朝诗人李白的感慨“蜀道难”。目前，西安至成都的时间缩短至3个多小时。01-02
旅游这是1月1日拍摄的武汉园博园第三届花灯会上的一处花灯。本届花灯会共设置8大版块118组彩灯，吸引了许多市民前来观赏。01-02
旅游一元复始、万象更新，转眼2108年已经悄然来到身边。12-30
美食黄腊丁也被称作嘎牙、黄鸭叫，其价格便宜、肉质细嫩，是人们非常喜爱的江鲜品种之一。如何烹调才能使其肉质“嫩得让人尖叫”？01-03
美食小米很养胃，隔三差五给宝宝熬个小米粥也不错，可以加点青菜碎或者胡萝卜碎，还可以加坚果，营养更加丰富了。01-03
美食家里没有了面包，剩馒头就大显神功了。香蕉馒头夹，有蛋、有水果、配上米糊，简单美味，营养。01-03
美食主料：牛肉50g，胡萝卜50g，青椒50g，米饭300g。6.倒入米饭，用勺子背轻轻压散，小火翻炒均匀后关火，盖上锅盖焖。01-03
美食被认为是对女性最有益的水果，石榴富含天然雌激素，有保持皮肤密实防止起皱的功能，它还富含矿物质和维生素。01-02
美食海参中烟酸、钙、牛磺酸、赖氨酸等元素对恢复大脑疲劳，增强记忆能力也有重要功效。3.炖汤吃：也可以将海参做汤。01-02
美食女性经期会流失不少的血液，因此女性在行经期间需要多食用补血的东西。接下来为大家介绍一款补血粥的做法，十分适合女性经期食用。01-02
美食嗓子疼，是由于不良饮食和生活习惯造成的咽部粘膜、粘膜下及淋巴组织发炎，多见于各个年龄段的人，且病程长。01-02
美食虽然说是黑三剁，却是全素的黑三剁。将其中的猪肉换成了花生仁，这样的变化并未石雕其美味，反而更添创新与滋味，味道好极了。01-02
美食这是一道非常下饭的家常菜。香辣适口、营养匀衡。菜花香脆、五花肉焦香，就着米饭吃，定会让你多盛一碗饭。01-02
美食上海春卷分为甜咸两大类，甜的一般是豆沙馅的；咸的，黄芽菜肉丝是最传统的，上海人叫大白菜为黄芽菜。12-29
美食迷迭香独有的香味，配合肉眼牛排的味道，简直是天作之合，令人迷醉的美味随之诞生，让人吃过就再难忘记。12-29
健康中国有一句古话：留得青山在，不怕没柴烧。讲的就是关心自己的健康，养成终生保健意识。01-03
健康很多身体偏胖和尿酸偏高的朋友怀有忧虑，比如内脏、牛羊肉、鱼类、各种海鲜河鲜。01-03
健康当今社会“人未老、头先白”的现象很多，究其原因，膳食医生认为多为熬夜、眠少，饮食失衡所致。01-03
健康在上午9:30之前吃早餐，能够避免肥胖和糖尿病。研究结果发表在《Diabetes Care》杂志上。01-03
健康冬季多晒太阳可以温煦体内阳气，驱除寒气，每天晒太阳30分钟以上，还能强壮骨骼。01-02
健康农历十月后到春节前是山药大量上市的季节，它具有补中、益气、健脾胃的滋补作用，吃好了赛补药。01-02
健康甲床是指甲生长的附着点，指甲就依附着甲床，从根部向外，从下向上生长，约需4周长满。01-02
健康一到冬天就总是上火!天气干冷，室内暖气很足，很多人的身体就“起火”了。01-02
健康浑身没力气，懒得动，一动就累得不行……这样的感受大多数人都经历过，往往是劳累过度的表现。01-01
健康又到元旦年末，各种聚餐接踵而至，让你应接不暇，但这可不能成为你胡吃海塞的借口，年底聚餐是很有讲究的。01-01
健康肃杀寒冬，再没有比泡着热气氤氲的温泉，观赏四周冬季美景更惬意的事了。01-01
健康冬季易寒凝络脉，导致气血运行不畅，药膳养生还可以加入活血的中药材，如黑木耳、山楂和三七。01-01
教育智慧课堂走进农民工子弟学校——长沙市雨花区井圭路小学，让城乡孩子同享优质教育资源。01-03
教育五年级学生鲍政桥在作文《我的好爸爸》里，用400多字的篇幅，反思了自己爱玩游戏的坏习惯，同时讲述了爸爸对自己的爱。01-03
教育学校通过对有需要的学困生、待优生进行针对性辅导，对家长不能按时接管的学生提供放学后的免费“看护服务”。01-03
教育12月23日，中国人工智能学会在苏州举办2017第七届“吴文俊人工智能科学技术奖”颁奖盛典。01-03
教育国家食品药品监督管理总局近日公布《餐饮服务明厨亮灶管理办法（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。01-03
教育为扩大政务公众参与，增进互动协同，河南省教育厅将加强省级教育管理公共服务平台建设，建立省级教育管理基础数据库。01-03
教育来自与“新六艺”有关的专业人士和从业家长成为课程教师。学生在为期一周的学习过程中通过亲身体验。01-02
教育调查家庭教育支出，对掌握我国整体教育经费情况，以及推进教育改革，减轻家庭的教育支出负担，具有十分重要的意义。01-02
教育日前，辽宁沈阳市约六万名小学四年级学生参加了教育质量综合评价，涉及语文、数学、英语、基本素养四科。01-02
教育有了全自动运行系统，控制中心的调度员就像有了“千里眼”，在控制中心就能看到车前方和车厢内的状况。01-01
教育随着新修订的《民办教育促进法》正式实施，社会公众和民办教育举办者讨论已久的“分类管理”，正式以法律形式将民办教育带进了一个新时代。01-01
教育中国一流大学建设之路该怎么走？如何建设一流学科，全面提升人才培养质量，要向哪些关键方向发力？记者对已发布的方案进行了梳理分析。01-01
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产艺术漆墙面与水泥色地砖的简约基础，搭配小美风的家具陈设品，整体空间通透舒适。01-03
房产剪裁多余墙纸时使用的刀口要锋利，以免毛边，剪裁之后用海绵沾水将残留在墙纸表面的胶液完全擦干净，以免墙纸变黄。01-02
房产原木和灰色的主线搭配中加入了一只淡黄色抱枕点缀，既不破坏整体的恬淡舒适，又能使空间显得更加有活力。01-01
房产客厅软装设计中，平整的天花板上贴着金黄色的金属箔，使墙上的釉料看上去更加丰富，同时也使整个房间看起来精致，温尔文雅。01-01
房产用中式的风格营造屋宇的明亮，生活的格调，低调、开阔而内敛的特质让人心生静谧，凝重中恬静安然，让人为中国风所倾倒。12-29
房产简约惊喜的设计在平滑的肌理中，彰显城市的时尚灰黑色系的石材和磁砖，让空间有更多的沉淀感，呈现成熟男人居室的魅力。12-28
房产绿意美景衬托对称的家私大器，与客交流的空间，舍弃视听娱乐的干扰，得以心共叙、以茶会友的诚心之乐。12-27
房产现代家装风格里面，美式风格的地位越来越高，很多人都喜欢美式风那种看似随性，但却精致的家装。12-26
房产简约的规划其实是最为经典实用的方式，高效率的陈列更加节省空间，一扇暖窗透进和煦阳光，一张地毯塑造柔软空间。12-25
房产素净的颜色让低矮的阁楼看起来扩容不少，墙面的搁架用来收纳，在无法利用的小空间里放上装饰品。12-24
房产爬满青藤的白墙，柔软舒适的白沙发，简单却温暖的地毯，在夜晚点亮黑暗的烛台……穿过拱门，阳台上的一番美景尽收眼底。12-23
房产俗话说知足常乐，即使是小户型也不必自怨自艾，依然能过出幸福自在的日子，北欧风格里里添加混搭元素，开启幸福生活。12-22
汽车Stelvio是阿尔法 罗密欧的典范，其特征可转移到一款更大的车型。01-03
汽车有业内人士预测，如果仅凭一腔热情和巨额融资，“新造车势力”就想成为汽车行业的颠覆者，显然只会是“南柯一梦”。01-03
汽车丰田、马自达和大型汽车零配件制造商电装公司则于２０１７年９月宣布，就合作研发电动汽车相关技术签署合同，并决定为此成立一家新公司。01-02
汽车2019年，沃尔沃将发布一款基于CMA生产平台打造的纯电动汽车，该车将在中国生产，电池组容量为100KWh，续航里程至少为402千米。01-02
汽车当前，在机动车安全技术检验（即俗称的“年检”）时，没有对车辆是否配备反光背心的检验项目和要求。01-02
汽车日前有海外媒体报道称，沃尔沃新一代V40将会衍生纯电动版车型，并且其将搭载两种容量的电池组，从而区别出高低配车型。12-31
汽车自2017年12月27日起，召回2004年4月15日至2012年8月29日期间生产的部分进口2005-2012年款Jeep牧马人和克莱斯勒300C系列汽车。12-31
汽车据外媒12月27日报道，现代日前宣布，2018年款Ioniq新能源车家族将新增第三个成员——插电式混合动力版，起价约为2.5万美元(约合16万元人民币)。12-30
汽车比亚迪重磅新车全新一代唐的内饰设计手绘图在众望中解密曝光。简约流畅的线条让全新一代唐的车内空间倍显雅致，蕴含“新中式风格”的静谧和谐。12-30
汽车奥迪A8L、奥迪Q5L等全新换代的5款车型，以及奥迪A4L、奥迪Q3等年度车型5款。12-29
汽车点评：奥迪公司希望复制南北大众的模式，希望通过这种途径增加奥迪在中国的销量，以对抗奔驰和宝马的强大竞争压力。12-29
汽车与该车相比，沃蓝达的销量相对较好，去年总销量达2.5万辆，今年前11个月在美累计销量为1.8万辆。12-28