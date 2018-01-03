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陕西多地迎来2018年首场降雪 今天，你在哪里看雪？

时间：2018-01-03 11:03:50  来源：西部网—陕西新闻网  作者：

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陕西多地迎来2018年首场降雪 今天，你在哪里看雪？

今天早晨（1月3日），西安市民盼望的初雪终于降临，比去年冬天的初雪晚来了41天。据陕西省气象台消息，此次降雪过程是2010年以来，陕西遇到强度最大、范围最广、持续时间较长的降雪天气过程，降雪的量级可见一斑。

 
陕西多地迎来2018年首场降雪。

今天（1月3日）早晨，西安市民盼望的初雪终于降临，比去年冬天的初雪晚来了41天。据陕西省气象台消息，此次降雪过程是2010年以来，陕西遇到强度最大、范围最广、持续时间较长的降雪天气过程，降雪的量级可见一斑。

记者了解到，预计此次强降雪主要出现在2日晚至4日凌晨，过程中，榆林小到中雪，降雪量1-4毫米；延安北部中雪，降雪量3-6毫米；延安南部、关中、陕南将出现区域性大到暴雪天气，降雪量可达15-25毫米。

其中商洛东部、安康东部及秦岭山区局地有大暴雪，降雪量可达20-25毫米。4日傍晚第一次降雪过程结束。过程中延安将出现4-6℃降温，关中、陕南6-8℃降温。

第二次降雪过程将出现在5日晚至6日白天，强度总体较第一次降雪过程明显偏弱，陕北、关中以小雪为主，降雪量1-3毫米，陕南以中雪为主，降雪量2-6毫米。7日后降雪过程结束，7-12日全省天气转好，以晴到多云天气为主。

编辑： 张锦茹

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