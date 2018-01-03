陕西各地刮起环保“整改风暴” 补齐生态环境短板

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 杨生华 贺亚洲）相信在刚刚过去的2017年里，陕西省各地刮起的环保“整改风暴”给许多人留下了深刻的印象。去年4月，中央环保督察组向陕西省反馈意见后，陕西省立即召开专题会议，研究部署整改工作，制定并下发整改方案，由此，全省的生态环境整治行动拉开大幕。下面我们一起来看一看整改一年来全省环保的成绩单。

中央环保督察给陕西省的反馈共涉及59个具体问题，按照整改方案，2017年年底前要完成50个问题整改。为此，省上要求各地各部门要深刻认识整改工作的紧迫性，严格时间节点，倒排工期，完成一个验收一个，整改一个公开一个，办结一个销号一个。并强调要坚持动真碰硬，层层压实整改责任，主动认领解决问题。随后，各地各部门立即行动，全力整改。

2017年6月1日播出节目《商洛：限时整改 保护秦岭绿水青山》

商洛市城管局环卫科科长郭晓宏：“将各县污水处理厂的提标改造纳入到市委市政府年度目标责任制考核，实行年终绩效考核，来推动各县污水处理厂按期完成提标改造。”

2017年5月25日播出节目《渭南：强制拆除小锅炉小作坊》

渭南市华州区环保局局长左煜：“3月份到4月份，是我们的宣传动员期；5月到6月是我们动员各单位自行拆除锅炉的期限。”

2017年9月21日播出节目《延安：堵住原油泄漏的“漏洞”》

长庆油田第四采油厂化子坪作业区技术员王琪：“这条管线主要存在的隐患是，该管线沿山体外侧铺设，穿越延河上游的支流的干沟，存在山体塌方引起的管线断裂的隐患。”

根据中央环保督查意见反馈内容，陕西省首先厘清了全省存在的突出环境问题，主要表现在关中大气污染，渭河、汉丹江及重要湖库水污染，秦岭生态环境保护，陕北石油管道泄漏等8个方面。随后，陕西省先后召开省委常委会、省政府党组会、省政府常务会、整改推进会等各类重要会议十多次，传导整改压力、督促整改进展。就这样，2017年的这场环保“整改风暴”从南到北、自西向东就吹遍了全省各个角落。

陕西省环保厅党组成员、副厅长刘文亮：“全省各级各部门采取了一系列行之有效的措施，扎实推进中央环保督察指出问题的整改，一是自上而下制定了整改方案；二是建立了台账管理、调度通报、督查督办、验收销号等工作推进机制，对重点整改问题紧盯不放，开展专项检查督办，确保全面整改、彻底整改。”

“关中地区区域大气污染问题”是中央环保督察向陕西省的反馈意见中特别提及的问题之一，为了改变这一状况，2017年关中各地积极行动、统一协调，在铁腕治霾、保卫蓝天上，实行区域联防联控机制，采取“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”多种办法综合施策。

2017年5月25日播出节目《渭南：强制拆除小锅炉小作坊》

渭南市华州区环保局监察支队副支队长赵羲：“对于临渭区和华州区这两个区，20蒸吨及以下的锅炉全部予以拆除、清零；对于除这两个区以外的其他县市，10蒸吨以下的锅炉，包括10蒸吨在内全部予以清零，全部予以拆除。那么，今后关于新建锅炉，提出明确要求必须是35蒸吨以上，并且对这些锅炉实行超净排放，实行最严格的标准。”

2017年7月13日播出节目《宝鸡：保卫蓝天总动员》

宝鸡市环境保护局副局长李仓怀：“我们有农村五改的任务，就是农村要改电、改气、改灶、改炕、改暖。从城市到农村、从工厂到学校、到企事业单位，我们是全方位地开展了治污降霾的工作。”

对于中央环保督察组关于陕北石油管道泄漏环境隐患整治工作、坚决取缔“边缘残次”油井、强化环境执法监管和整治力度，确保环境安全的反馈意见，延安、榆林两地市委、市政府高度重视，积极落实整改问题，明确整改时限。为此，相关部门积极深入企业，加强沟通协调力度，安监、环保部门及时开展执法检查，同时要求企业积极实施整改，在最短的时间内完成整改任务。

2017年9月21日播出节目《延安：堵住原油泄漏的“漏洞”》

长庆油田第四采油厂化子坪作业区党支部书记李世辉：“我们把这个单井管线的巡护，管线的管理这一块，全部承包到基层的每一个站点、每一个人头上。比如说这一个井场，它有它的看护工，这一条管线就承包到他头上，每天按照管线的走向巡查一次。”

2017年6月8日播出节目《榆林：全面整治“边缘残次”油井》

靖边县国土资源局常磊：“我们一块签订了责任书以后，把这个最终的责任就落实到了咱们镇一级，镇政府这一级了。所以后期如果再有类似这种情况，镇政府对这个一直有监督责任。”

陕南几个地市，因为肩负着一江清水供京津的重任，在中央环保督察组反馈的“城镇生活污水处理厂提标改造工作无实质进展，难以达到汉丹江流域(陕西段)重点行业水污染物排放限值要求”的意见后，陕南各地也当即对各自辖区内的水污染治理、水生态环境保护建立了起了严格的制度。

2017年6月1日播出节目《商洛：限时整改 保护秦岭绿水青山》

商洛市城管局环卫科科长郭晓宏：“将各县污水处理厂的提标改造纳入到市委市政府年度目标责任制考核，实行年终绩效考核，来推动各县污水处理厂按期完成提标改造。”

2017年8月24日播出节目《“环保天眼”让环境违法无处遁形》

安康市南水北调环境应急处置中心值守员袁亚莉：“现在我们全市接进来的视频大概有300多个，通过这些视频信息的调取，我们实现了对全市汉江水质24小时实时在线监测和视频监控的管理。”

2017年环境突出问题整改成绩单

针对“关中地区区域大气污染”问题，已完成“认真落实联防联控机制，统一重污染天气应急管理标准”。

针对“秦岭矿产资源违规审批和违法采矿采石，部分区域生态破坏严重”问题，已完成“2017年采石矿山数量减半，重点地区矿山生态环境明显改善”的整改目标。

针对“陕北地区原油管道泄漏仍呈多发态势”和“对易泄漏集输支线排查不够”等问题，已完成“10条隐患管线整改治理，建立健全了事故隐患排查治理长效机制”。

半年多来，从关中城市群的铁腕治霾，到陕北的治理原油管道泄漏，再到陕南的水污染防治，从天空到地上再到水下，这样一个立体的、全方位的环保整改，可以说力度之大、范围之广，都是前所未有。而正是这样全省上下整体发力，才使得中央环保督察向陕西省反馈的环境问题得到了有效整治，尤其是8个方面的突出问题通过扎实整改取得了明显的阶段性成果。

陕西省环保厅党组成员、副厅长刘文亮：“经过各级各部门的共同努力，2017年应完成的50项整改任务已有46项整改到位，占整改任务的92%，其余4项任务现已接近完成。通过环境保护督察的整改，不仅解决了陕西省一些区域、流域存在的突出环境问题，推进了全省环境质量的提升，回应了群众期盼，更重要的是推动了陕西省经济结构的优化和转型升级。下一步我们将继续采取一系列行之有效的措施，扎实推进环保督察整改工作，把党的十九大提出的打赢蓝天保卫战、打好污染防治攻坚战的目标要求贯彻好、落实好。”

2017年，陕西省各地市按照省委、省政府标本兼治、统筹兼顾、综合施策的要求，用系统思维和底线思维，坚持算大账、长远账、整体账、综合账，通过大半年的全力整改，坚守住了生态环境底线，取得了实实在在的效果。

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编辑： 辛超