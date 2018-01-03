陕西多地出现雨雪天气 今明雨雪天气还将持续

西部网讯（记者 秦振）今早(1月3日)一出门，很多市民发现外面的雪已经下起来了，气温下降的同时空气也湿润了很多。据实况信息显示，当前陕西延安局部、关中大部、陕南部分地方均出现雨雪天气。
陕西多地普降雨雪 最低气温-10.8℃
数据显示，截止早上8时，西安城区降水1.4毫米；陕北、关中共16个区县出现积雪，雪深1～5厘米，最深为陇县。由于水汽增多的原因。关中、陕南的15个区县出现能见度小于500米的浓雾。
降雪的出现直接带动了气温的下降，数据显示，今晨最低气温（截至07时），陕北大部-11～-3℃，最低府谷-10.8℃；关中大部-5～1℃，西安城区0.1℃；陕南大部0～5℃。
记者了解到，昨日至今晨陕西省气象台、宝鸡、渭南共发布暴雪黄色预警和预警信号14期，延安、西安、宝鸡、咸阳各市县气象局共发布道路结冰黄色预警信号23期。
陕西省人工影响天气办公室副主任罗俊颉表示，在已经开展的地面和飞机人工增雨雪作业中，西安和宝鸡2市4区县开展作业，共发射火箭弹16枚，燃烧碘化银烟条5根，蒲城增雨飞机实施人工增雨雪作业2架次，飞行4小时12分钟，作业区覆盖宝鸡东部、咸阳、铜川、渭南和西安地区。
今明还有明显的降雪 西安道路结冰出行需慢行
根据最新天气预报，今天白天，全省阴天，榆林南部、延安北部小到中雪（0～3毫米），延安南部、关中东部有大雪（4～6毫米），关中西部、陕南有大到暴雪（7～10毫米）。西安、咸阳、渭南空气污染气象条件四级，不利于空气污染物的稀释、扩散和清除。
今天晚上到4日，全省阴天，榆林有小到中雪，延安、关中西部、陕南西部大雪，关中东部、陕南东部暴雪。
"西安城区气温0℃以下时段为3日18时-4日20时，道路易结冰，在此期间全省空气污染气象扩散条件较好，有利于污染物稀释、扩散和清除。"陕西省气象台首席预报员刘勇说到。
5日，雨雪过程稍有减弱，全省多云转阴天。西安、咸阳空气污染气象条件二级，有利于空气污染物的稀释、扩散和清除，其他地区较好。
6日，全省阴天，陕北、关中北部有小雪，关中南部、陕南有中雪。
编辑： 张娟
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