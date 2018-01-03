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西安发布道路结冰黄色预警信号 请注意防范

时间：2018-01-03 07:16:53  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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西安发布道路结冰黄色预警信号 请注意防范

西安市气象台2018年1月3日06时10分发布道路结冰黄色预警信号：预计未来12小时内周至县、鄠邑区、长安区、蓝田县、高陵区、临潼区、阎良区、灞桥区、西咸新区将出现对交通有影响的道路结冰，请注意防范。

西部网讯 西安市气象台2018年1月3日06时10分发布道路结冰黄色预警信号：预计未来12小时内周至县、鄠邑区、长安区、蓝田县、高陵区、临潼区、阎良区、灞桥区、西咸新区将出现对交通有影响的道路结冰，请注意防范。

编辑： 张娟

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