西安迎来今冬初雪，多条高速入口临时封闭。

西部网讯（记者 刘望）今天早晨（1月3日），西安市民盼望的初雪终于降临，比去年冬天的初雪晚来了41天。

记者从昨天下午召开的陕西省气象局新闻发布会上了解到，此次降雪过程是2010年以来，陕西遇到强度最大、范围最广、持续时间较长的降雪天气过程，降雪的量级可见一斑。

受降雪雪和结冰影响，陕西多条高速公路入口临时封闭。其中：

210国道秦岭段990km到1003km路面有积雪、结冰，昨日晚20时至今晨八时，210国965km－1005km，已实行交通管制，禁止车辆进入。

因路面结冰，咸旬高速淳化南、淳化北、土桥、十里塬、旬阳收费站入口暂时封闭。

因路面结冰，铜旬高速石门收费站入口、土桥立交暂时封闭。

因路面结冰，福银高速西长段渡马至陕甘界之间所有收费站入口暂时封闭，永寿南收费站入口往长武方向暂时封闭，前往长武方向的所有车辆由永寿南收费站分流下高速。

212省道由于下雪，路面有积雪和结冰，为保障212省道通行安全畅通，212省道宝鸡段120公里处设置交通管制点，禁止四轴以上车辆通行，请过往车辆注意行车秩序，四轴以下车辆加挂防滑链通行。

西安市气象台也于今晨6时10分发布道路结冰黄色预警信号，预计未来12小时内周至、鄠邑、长安、蓝田、高陵、临潼、阎良、灞桥、西咸新区将出现道路结冰，或将对交通出行造成影响。

交警部门提醒雪天路滑，驾驶员要注意减速慢行，保持车距。轻柔起步，不要急刹车，同时保持车内的除雾功能开启，保证驾驶视线良好。

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