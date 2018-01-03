榆林南门瓮城城墙修缮后“首秀” 以后将定期开放

榆林古城南门，也叫镇远门，城门上建有二层高的门楼。

榆林南门瓮城城墙经历数年的修缮，以后可以登上城墙一览古城景色。

西部网榆林讯（记者 李明）榆林古城南门瓮城城墙，在经历了数年的修缮之后，终于在辞旧迎新之际向公众开放。在元旦假期期间，吸引了约3万人登城墙览古城美景。据了解，榆林南门城墙以后将定期向游客开放。

榆林古城始建于明成化年间，分布有知名的文昌阁、万佛楼、新明楼、钟楼、凯歌楼、鼓楼等骑街六楼。南门距离文昌阁不足百米，南门城楼则与城外的凌霄塔遥遥相望。登上城墙可一览古城景色。

榆林南门瓮城从2009年起开始封闭修缮，时隔八年之后，在今年的元旦假期期间，首次免费对外开放。期间，榆阳区文广局还组织秧歌、榆林小曲、说书等榆林传统特色文艺节目在瓮城城墙上演出。

据榆林市古城文物管理所相关负责人介绍，南门瓮城城墙在元旦假期期间共接待约3万人次，以后还将定期向公众开放。

同时，为了更好地贯彻落实当地建设“大美榆阳 文化老街”有关会议精神，榆阳区文体广电局也计划在瓮城城墙上定期举办相关文化活动，吸引广大市民感受历史，亲近城墙。

编辑： 高政超