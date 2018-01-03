榆阳区一村干部与她人发生不正当性关系被开除党籍

西部网榆林讯（记者 李明）近日，榆阳区纪委监察局通报一批严重违纪问题典型案例，其中，小纪汗镇昌汗界村原支部委员奚治军，因与她人发生不正当性关系问题，被开除党籍。

2017年7月份，网友实名举报榆林市榆阳区小纪汗乡昌汗界村干部奚治军“抛弃妻女”。举报人高玲玲称，“在奚治军隐瞒有妻室、有儿女的情况下骗取我生下一女儿，后来又抛妻弃女，期间实行暴力殴打，动用社会人员威胁恐吓我的家人，如今我忍无可忍揭露他的丑恶行为。”

举报内容当时在网络上引发了热议。举报人高玲玲还将实名举报材料递交给了榆阳区纪检、信访等部门。

榆阳区纪委监察局近日公开通报了该起事件的处理情况。通报称，经查，2010年奚治军与她人发生不正当性关系，并生有一女。2017年7月该事件通过网络转发和转载，在社会中造成了恶劣影响，属严重违反生活纪律行为。小纪汗镇纪委给予奚治军开除党籍处分。

编辑： 高政超