暴雪低温将至 安康供电交警供水3部门全力应对

西部网安康讯 （记者 毛明博）气象部门预计1月2日至4日陕西将有自2010年以来强度最大、范围最广、持续时间较长的降雪天气过程。安康等陕南地区将出现大到暴雪天气。2日，记者从安康市供电、交警、供水等部门了解到，为应对降雪及低温天气，上述部门已周密部署，精心安排，力保把影响群众生活和交通安全的风险降到最低。
供电部门：
提前应急联动确保用户可靠供电
今天上午，记者从国家电网安康供电公司了解到，该公司就做好应急工作已逐层落实责任措施，确保电网安全运行与应急快速响应。针对极端恶劣天气情况，超前做好防范应对措施并及时将气象部门信息及预警信息传递；严密监控为“两山”（秦岭、巴山）区域供电“取暖”的电力设施状态，超前做好电网风险预判和应急联动。
在做好抢修物资、工器具、车辆、发电车(机)等应急抢修准备外，国家电网安康供电公司还要求在确保安全的前提下，开展抢修作业，确保用户可靠供电，及时做好信息报送工作，确保信息及时反馈，组织抢修安全有效。
安康交警：
应避免夜间山区行车
山高风大坡陡弯急加上气温低，一旦再遇到强降雪将导致路面难行交通事故频发。
2日，安康交警专门通过微信公众号发出温馨提示：广大司乘人员如遇到雨雪天应减速慢行、保持安全行驶距离，注意开启灯光提示，遇有事故或拥堵，请不要占用“生命通道”，服从执勤民警指挥。
安康交警建议，广大司乘人员应提前关注气象预报，合理调整出行计划，做好车辆系统检测外，还应尽量避开雨雪天气出行，尤其是避免夜间通行山区高速公路。大货车在山区行驶，应加装相应的副10号、副20号柴油，防止车辆遇低温油路冻结。
安康供水：
水管水表御寒防护有妙招
下雪伴低温的天气极易导致水管或水表上冻或冻裂，安康市自来水公司负责人介绍，“用户可用棉麻织物包扎水管水阀、紧闭门窗防止冷空气入户冻坏水龙头、关闭总阀排空管道等方法，加强对水管水阀水龙头的御寒。”
该负责人还介绍，如水龙头或水管被冻住时，可先用毛巾或湿布捂住拧开开关，然后从水龙头开始，用温水缓慢地逐段浇在水管上并逐渐延伸，可使水管内冰块轻溶，不久即可恢复通水。
如家中自来水管道是PPR材料且轻微冻住，可用电吹风对着管道上下吹风，也能为水管解冻。市民如遇供水问题还可拨打24小时抢修电话（0915）3203220咨询。
编辑： 高政超
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