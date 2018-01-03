售楼部门口被摔骨折开发商该不该负责? 律师说法

西部网讯（记者 陈嘉伟）近日，西安金辉优步花园小区的业主袁女士遭遇了一件烦心事。因为小区售楼部外部道路不平坦，导致家人经过时摔倒骨折。而更令袁女士气愤的是，开发商工作人员对此事不闻不问，始终不出面解决。

民生热线：金辉优步花园买车位 售楼部侧门道路不平致老人骨折

2016年12月29日，金辉优步花园小区的停车位开售，袁女士一家去售楼部购买车位。买完车位后，袁女士发现售楼部正门已经封了，工作人员指引大家从侧门走。“他们门口放了两个高墩子，而且地面凹凸不平，结果我家人摔了一大跤，最后去医院检查是踝骨骨折。”袁女士说。

袁女士认为，家人因售楼部门前道路坑洼而摔倒，售楼部有一定的责任。但售楼部工作人员事后的态度让袁女士十分气愤。“当晚他们工作人员陪同去打了石膏，但后续的费用不给负担，还说和他们没有关系。”

“第二天我去找他们协商的时候，售楼部的工作人员态度恶劣，十几人围攻我，其中一个女的还用手拉扯我的衣服，把我扣子全部拽开了，而负责人始终不出面解决。”袁女士说。

1月2日，记者联系到了金辉优步花园的售楼部。一名工作人员称自己只是销售人员，对于此事并不了解，而且在场的都是普通销售人员，开发商领导不在，无法回答记者的问题。

那么，此事开发商到底该不该负责？陕西洪振律师事务所的杨磊律师认为，需要视情况而定。“首先当事人肯定是有一部分责任的，其次就看伤者所摔道路的归属权问题。像售楼部台阶这一类地方，没有相关防滑提示的话，开发商肯定是要负一定的责任。如果是市政道路，那么相应的道路所属部门也是有一定责任的。”

编辑： 辛超