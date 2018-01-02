女子银行卡疑被复制，人在家卡内8800元被跨行消费。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 赵杨梅子） 12月20日晚上，住在西安南郊的小孙正准备睡觉，手机收到一条中国建设银行的短信提示，卡里的8800元存款跨行消费了。

小孙：“我当时特别懵，卡都在我手上，我打客服说确实是我卡上消费了8800。”

小孙说自己一天都没出门，压根就没消费，而且小孙发现，自己的建行卡尾号是8215，可这笔8800的消费尾号却为2842，自己名下就一张卡，这是咋回事？

中国建设银行客服：“您的尾号8215确实在当天消费8800，您有没有办理过苹果支付（apple pay）或者其他的？”

小孙：“没有，什么也没有。”

小孙：“去问银行尾号问题，银行说可能是最近一笔刷pose机消费时卡被复制了。”

银行也是给小孙打出了当天8800元消费的详单，上面显示当晚九点二十六分，在西安市人人乐赛高第二广场进行了跨行其他渠道消费。而距离这次消费最近的一次持卡消费也打了出来。

小孙：“就是12月15号，我在朱雀大街阳阳国际那个华润万家消费了。”

小孙说，平时基本都不会持卡交易，那天逛了超市手机没信号，就在结账时使用了pose机刷卡，而之后也用过微信、支付宝支付，都没什么异常。微博求助之后，华润万家西北区官方微博称会安排工作人员尽快联系。当天就报警的小孙目前已经接到警方的立案回执，具体情况警方已经介入调查。

编辑： 张娟