3岁男童幼儿园午睡时身亡 警方已经立案侦查

3岁男童幼儿园午睡时身亡。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 陈志恺） 40多岁的杨师傅从四川来西安打工，去年九月他把3岁的儿子送到西安北郊一家幼儿园上学，谁知前几天儿子突然发生意外，全家人无法接受眼前的悲痛。

孩子父亲杨师傅：“我12月28号把孩子送到学校，接到老师电话说我儿子出事了。”

一听这话，杨师傅两口慌了神，立马就往医院赶，眼前的情况让他无法想象。

孩子父亲杨师傅：“孩子在抢救室里，我看到孩子的嘴唇有点发紫，有几个医生在做心肺复苏，医生给我说孩子死亡了。”

从家长提供的医院诊断病例来看，杨师傅的儿子送到医院抢救前50分钟就出现了意识丧失、心跳停止等严重情况，孩子抢救无效，被诊断为院前死亡，心跳呼吸骤停。

孩子父亲杨师傅：“我四十多岁了，就一个孩子，让我以后咋办。我老婆现在也住院了，心理受到打击，根本就承受不了，住在医院。”

孩子父亲杨师傅：“我把孩子活蹦乱跳地送到学校里，我孩子在幼儿园里到底是什么情况，我现在就很想弄明白，我孩子到底是怎么没有的。”

带着这些疑问，今天（1月2日）下午杨师傅来到了西安未央区西杨善村的这家同舟幼儿园。不论杨师傅怎么敲门，始终无人回应。

附近居民：“关了几天了，大概一个礼拜一直关着，出事了。”

杨师傅说孩子不幸离世后，他和孩子的老师联系过，老师说孩子当天在学校一切都正常，午睡时出现了意外。

西安西杨善村同舟幼儿园杨老师：“入睡时都好着，还在床上让老师脱衣服，然后就脱衣服睡觉了，本身睡觉就挺乖的，然后老师也没听到任何声音。”

西安西杨善村同舟幼儿园老师：“下午两点小朋友都要起床，我在孩子旁边，就去叫孩子了，叫了一下没有答应，我又喊了几声，吴老师掐孩子人中，孩子没反应，我和杨老师把孩子抱到卫生室去了。”

随后，杨师傅通过电话联系到了这家幼儿园一位姓周的园长，周园长证实孩子确实是在学校午睡时，出现了叫不醒的异常情况。

西安西杨善村同舟幼儿园周园长：“我对孩子的突然离去和你们一样痛心，具体死亡原因警方也在调查着，结果还没有出来。”

孩子家长说出事后，他们已经向辖区的汉城派出所报了警，警方已经立案侦查。

目前孩子的遗体送到了专业机构正在鉴定，家长也希望孩子的死因能早点调查清楚。

编辑： 张娟