好消息！1月3日起可优先网购 春运首日火车票啦。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 胡浩）这元旦小长假刚刚结束，马上又要迎来一年一度的春运时间了，而接下来的这个好消息想必大家伙一定很关注，那就是春运火车票，那到底会是什么好消息呢？
今天（1月2日）上午西安火车站的售票大厅里，依旧忙碌着，而眼下刚刚结束了元旦小长假，很快又将迎来从2月1日开始的春运高峰，那么对此，大家伙最关心的就是啥时候可以开始购买春运的火车票了？
西安火车站工作人员胡元凯：“从1月3日开始，我们的12306官网呢，已经可以预订到2月1日，春运第一天的车票了，这个预订期是30天。”
所以，明天大家就可以在12306的网站上，提前30天买到2月1日的火车票了，那么售票窗口能提前购买火车票吗？
西安火车站工作人员胡元凯：“我们窗口的预售期是28天，您可以从1月5日之后呢，来我们西安火车站的窗口购买到2月1日及以后的相关车票了。”
记者了解到，从1月5日开始，还可以在西安市内指定的火车票售票点，提前28天来购买到春运期间的火车票。而且到时候来西安火车站提前买票的话，还会有专门为学生、务工人员和残障人士开设的窗口，来提供售票服务。
西安火车站工作人员胡元凯：“也可以通过我们12306官网，注册成为常旅客会员，当您的积分累计达到一万分以上后，就可以兑换我们12306官网公布的，指定车次的线路车票。”
用积分换车票，这倒是也挺便民的。那说了这么多，一旦提前买好春运车票后，到时候就要先过安检再进站候车乘车了，可还是要提前再给大家伙说了两句，别到时候粗心大意，误了火车，那就麻烦了。
西安火车站工作人员胡元凯：“实行的是零点到24点的时间制，如果大家购买的车票是1月9日凌晨1点的车票，那您就应该在1月8日的晚上，来到我们西安火车站准备乘车。”
所以，您一定要仔细看清楚车票上的乘车时间，另外在提前买春运车票的时候，一定携带上自己的身份证，实名制购票。
编辑： 张娟
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