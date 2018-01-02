大学生应聘辅导老师被骗，没挣钱先交500元资料费。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王进）找工作当然是为了挣钱，可大学生小晏最近找到一份工作，钱还没挣到呢，倒先贴了500元进去。

小晏是一名大四的学生，趁着寒假，小晏想找一份兼职赚点钱，在网上搜索一番，小晏最终和一家公司取得联系。

小晏：“他们说是给伊顿名师这个辅导机构招聘小学作业辅导老师，然后通知我来面试，12月31号我就来了。”

小晏说，他在学校学的是电子信息工程，可对方在面试后认为他可以胜任工作，就决定录用，而这工资待遇，着实令小晏心动。

小晏：“工资是每天辅导两到三节课，一节课是一个小时，一节课的工资是80块钱。”

算起来每天能挣160到240块钱，小晏迫不及待的想赶紧开始这份工作，可对方表示，上岗之前，还有一个先决条件。

小晏：“让我先交500块钱的材料费，具体是啥材料费他们也没有说，这个材料费如果我提前离职的话，是不退的。”

小晏没多想就交了钱，可这之后上岗的事儿没见着影儿，对方这态度也变了。

小晏：“我给他们打电话，他们不是关机就是不接。然后我不放心，今天跑过来问他们，他们就说上面领导没给安排下来，让我今天先回去，等他们通知。”

除了迟迟上不了岗，对方当初所出具的收款收据，上面所盖公章也没有完整的公司名称，不放心的小晏提出了退钱的要求，但遭到对方拒绝，今天中午，记者和小晏一起找到了位于西安市长安南路上的这家公司。

记者：“你们和伊顿名师有关系吗？”

工作人员：“谁说和伊顿名师有关系了，我们是人力资源公司。”

记者：“那公司有资质吗？”

工作人员：“肯定有嘛。”

记者：“我们能看一下吗？”

工作人员：“跟你有啥关系？”

现场工作人员否认他们和伊顿名师之间存在关联，并且不愿出示公司的相关证件，而公司办公室的公开场地内，记者也未见到本该公示的相关证照，虽然工作人员最终退还了小晏缴纳的500元，但小晏仍表示，将会向辖区工商部门进行反映。

编辑： 张娟