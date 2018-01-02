西安一个多月查处超标车1314辆 环保公安倡议绿色出行

元旦假期，西安环保、公安交警联合，持续开展机动车排气污染执法严查超标车上路行驶。
西部网讯（记者 鄢山宇）1月2日，记者从西安市机动车排气污染监督监测中心获悉，自2017年11月14日至2018年1月1日，西安全市环保、公安共抽测各类机动车23750辆，发现超标车1314辆。
在元旦假期，西安市、区两级机动车排气污染监督执法人员全员出动，联合交警部门，严查上路行驶的超标车。据统计，全市共检查各类车辆782辆，其中超标车43辆。执法人员依据《西安市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》对发现的超标车进行了严肃查处的同时，对车主进行了法律法规、机动车污染防治科普知识等宣传教育。
进入冬防期以来，西安环保、公安两部门联合，严格按照“冬33条”有关要求，不分昼夜，放弃节假日，全天候严查超标车。以绕城高速连接线、三环路主线、物流集散地及大型市场等柴油运输车辆集中区为重点，全面开展路抽检联合执法检查工作。在夜查方面，主要针对低速及载货柴油汽车、渣土车、客运、货运等车辆，对道路上行驶的超标车、黑烟车进行联合执法检查，严把入城关。据统计，2017年11月14日至2018年1月1日，全市环保、公安共抽测各类机动车23750辆，发现超标车1314辆。
西安环保、公安两部门也呼吁广大车主，从自身做起，不开超标车上路行驶。汽车排放的污染物多达上百种，主要集中在离地面1米左右的低层面，正处于人的呼吸带附近，对人体健康危害极大。希望大家尽量选择乘坐地铁、公交，骑自行车或步行等绿色出行方式。同时，如果市民朋友发现机动车尾气污染现象，可以积极参与有奖举报。通过手机微信搜索添加“西安环保”微信公众号，即可获取参与举报攻略。
编辑： 谢卓
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