34万人注册西安地铁乘车码 专家：方便游客体现包容度

西安地铁开辟的APP和支付宝乘车服务。

西部网讯（记者 刘望 实习记者 梁筱怡）昨日（1月1日），西安地铁推出扫码乘车服务，相比于数百万使用长安通的乘客，使用乘车码的乘客只有4.6万人，可见部分乘客尚不清楚或者尚未适应这项新服务。专家表示，现在地铁既能扫乘车码也能刷长安通，恰恰展示了西安城市发展理念的转变和包容度的提升。

西安地铁推出扫描二维码乘车 首日4.6万人扫码乘车超越杭州

昨日（1月1日），西安地铁正式推出地铁APP或支付宝扫码乘车服务。今天上午，记者随机对西安地铁二号线国展中心站进行了观察。该站设有2个可供扫码的通道，早上10-11时有600名左右的乘客进站，100余位市民使用了乘车码服务，近三成的市民是首次使用，另外有少量乘客购买单程票进站乘车。

车站义工孙晶瑶说，一个站点每小时大概有百余人使用扫码支付，由于乘车码刚开通，在人多的时候使用乘车码的乘客相对少一些，大多数人还是选择刷长安通，在客流较小的时候，乘客时间充裕，扫码进站的人反而更多。

据统计，昨天有10万余人注册了西安地铁APP，24万余人通过支付宝领取地铁电子乘车码，4.6万人完成了扫码乘车。而杭州推出地铁扫码的当天，完成乘车交易2.1万笔。

长安通覆盖十余种城市服务 春节前后将推出手机刷卡功能

根据地铁方面的统计，节日期间日均204.49万人乘坐地铁，这意味着仍有200万人在使用长安通服务。长安通应用范围已囊括公交车、出租、地铁、机场大巴等交通行业，同时也覆盖了部分商超、餐饮、停车收费、医疗、城墙年卡、新能源充电桩等消费领域，截至2016年底，长安通在西安有7个网点和46个代理网点，覆盖700余万人。

“西安的公交车不支持二维码，长安通既能刷地铁又能刷公交，还绑定了公共自行车，我总不能掏完手机又掏公交卡吧，我的长安通里还留有余额没消费完。”从地铁口刷卡出站的雷女士说，她已经养成了使用长安通的习惯，短时间内，她仍将继续使用长安通。

目前，长安通卡片使用的是NFC近距离无线通讯技术进行刷卡，很多网友问，以后出门要用长安通能否不带卡片？记者了解到，长安通已与小米和华为达成合作，计划春节前后把NFC刷卡功能移植到手机上，让市民刷手机乘车。

长安通方便本地人 乘车码方便外地人 专家：见证西安包容发展

市民戴女士从事会计工作多年，她认为，从本质上讲，长安通与乘车码并不存在竞争关系。乘车码支付只是免去了购票这一环节，但其“预支—偿还”的消费模式和长安通的“预存—扣费”模式没有差别。二维码支付的出现不过是把原来购买单程票的外地乘客吸引到了手机支付而已。

“长安通由政府投资建设，提供的服务属于社会公共服务，可为老年人、学生、残疾人等不便使用手机的人群提供兜底服务。”戴女士说，长安通也有多种充值方式，便捷程度不亚于扫描乘车码。“地铁闸机同时支持长安通和乘车码恰恰说明，长安通和地铁乘车码是可以并存的。”

陕西省社会科学院副研究员谢雨锋认为，西安地铁推出扫描二维码乘车服务展示了西安城市发展理念的转变，它能让外地游客感受到大西安建设的成果。“开放度是城市建设很重要的指标，新支付方式的推出标志着城市包容度的提升。”

谢雨锋表示，扫描二维码乘车只是小小的开始，却让老百姓有获得感和幸福感，也期待西安推出更多的便民利民措施，加快国际化大都市建设速度。

编辑： 刘望