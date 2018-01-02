陕西四季度用人需求前十行业出炉 月平均薪2704元

西部网讯（记者 鄢山宇）1月2日，陕西省人才交流服务中心发布2017年第四季度全省主要人力资源市场供求分析报告。报告显示，第四季度，陕西人力资源市场供需稳中有增，就业局势较为稳定。现场招聘单位中，中型企业招聘需求持续增长，成为就业供给的主要来源，建筑、房地产行业用人需求持续放大，教育、文化体育和娱乐等新兴行业需求同比有较大增长。
用人需求同比有所增长
中型企业成为就业供给主要来源
2017年四季度现场招聘会进场用人单位15851家次，提供就业岗位 21.29万个；招聘网站新增会员用人单位2.66万家次，提供职位15.48万个。
与去年同期相比，今年第四季度市场用人需求活跃度有所增长，高于去年同期水平。现场招聘中，用人单位数量和市场投放的有效职位数同比出现双增长。相比于现场招聘，网站招聘需求有一定回落。
其中在现场招聘单位中，中型企业招聘需求持续增长，成为就业供给的主要来源，大型企业招聘需求较为平稳，微小企业用工量则有所减少。员工人数在50-300人的用人单位占招聘单位总数的50.51%。
用人需求量前十行业发布
文化、体育等新兴行业需求较大
统计数据显示，四季度我省制造业、住宿和餐饮业等传统行业需求较为活跃，信息、计算机等高新技术和服务产业需求同比稳中有增，建筑、房地产行业用人需求持续放大，教育、文化体育和娱乐等新兴行业需求同比有较大增长。
四季度用人需求量排在前十位的行业依次是批发零售业、制造业、住宿餐饮业、居民服务和其他服务业、信息传输计算机服务和软件业、租赁和商务服务业、建筑业、金融业、交通运输及邮政业和教育。
“从用人需求上看，用人单位对学历层次不高的青年求职者需求量同比增幅较大。对年龄在21周岁以下求职个人的需求量同比增加了56.03%；对中专技校学历需求量同比增加了64.24%。”据陕西人才交流服务中心工作人员周菁介绍，这也印证了制造业、住宿和餐饮等劳动密集型行业需求有所回暖。
四季度平均薪酬2704元/月
陕南地区薪酬供需水平均最低
四季度用人单位提供的平均薪酬为2704元/月，与去年同期相比，减少了51元；求职个人期望薪酬为2859元/月，同比减少了26元，薪酬供需差距为155元。
“在薪酬变化上，市场薪酬供需水平在第三季度快速攀升后，四季度有所回落，但供需双方薪酬差距没有拉大的趋势，基本上保持了同增同减的态势。”周菁认为，市场上供需双方对于薪酬基本能够达成共识，同时也说明装备制造、住宿餐饮等劳动密集型行业用人需求增加，但是薪酬水平有限。
从关中、陕南、陕北三地情况看，陕南地区薪酬供需水平均最低，供需差距收窄，为107元/月；关中地区薪酬供给水平最高，供需差距进一步拉大，为255元/月；陕北地区薪酬水平居中，供需差距最小，差距为98元/月。
编辑： 钟莹
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