少女患国际罕见病 陕西省妇联伸帮扶援手助其救治

1月2日，在西安市红会医院小儿骨科病房里，陕西省妇联副主席杨乐看望小美萍。

西部网讯（记者 鄢山宇）“回家后，要乖乖听妈妈的话，妇联的叔叔阿姨还会去看你……”1月2日，在西安市红会医院小儿骨科病房里，陕西省妇联副主席杨乐拉着病床上的小美萍的手，一遍又一遍的叮嘱着。

尽管已经13岁了，但小美萍并不会像同龄孩子一样自如的讲话，她拉着杨乐的手，用尽力气，对看望的她的叔叔阿姨讲出了“新年快乐”。

豆蔻少女患国际罕见先天疾病 无法走路不愿见人

“孩子开始学走路的时候，发现她的腿有问题，当时家里穷没有钱给孩子看病，孩子慢慢长大，腿也开始变形，右腿往外翻，慢慢的双腿支撑不起她的身体。”为了挣钱给孩子看病，小美萍的妈妈胡启兰四处打工，她也曾带孩子在一些小医院看过，但并没有什么效果。“白天打工时只能将小美萍关在家里，孩子见人少，会说的话也少，智力发育的也慢。”胡启兰说。

“后来，孩子的脊背和脸上慢慢出现了咖啡色斑点，孩子也不愿意和别的小孩一起玩耍，一看见人就要躲起来。”胡启兰对小美萍最大的希望就是，成为一个正常人，能和别的孩子一起去上学，能走到人的面前，不再躲避。

“小美萍患的是国际罕见的先天性疾病McCune-Albright综合征。该疾病的发病率大约为1/100000～1/1000000。在中国来说，患了这个病能生存下来接受治疗的孩子也只有1000—2000个。”据西安市红会医院小儿骨科中心主任颉强介绍，McCune-Albright综合征患者以骨纤维发育异常为主，骨皮质薄、病理性骨折等特征，并可伴有性早熟、甲亢、甲旁亢、Cushing综征等多器官系统问题。

编辑： 钟莹