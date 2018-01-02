少女患国际罕见病 陕西省妇联伸帮扶援手助其救治

1月2日，在西安市红会医院小儿骨科病房里，陕西省妇联副主席杨乐看望小美萍。
西部网讯（记者 鄢山宇）“回家后，要乖乖听妈妈的话，妇联的叔叔阿姨还会去看你……”1月2日，在西安市红会医院小儿骨科病房里，陕西省妇联副主席杨乐拉着病床上的小美萍的手，一遍又一遍的叮嘱着。
尽管已经13岁了，但小美萍并不会像同龄孩子一样自如的讲话，她拉着杨乐的手，用尽力气，对看望的她的叔叔阿姨讲出了“新年快乐”。
豆蔻少女患国际罕见先天疾病 无法走路不愿见人
“孩子开始学走路的时候，发现她的腿有问题，当时家里穷没有钱给孩子看病，孩子慢慢长大，腿也开始变形，右腿往外翻，慢慢的双腿支撑不起她的身体。”为了挣钱给孩子看病，小美萍的妈妈胡启兰四处打工，她也曾带孩子在一些小医院看过，但并没有什么效果。“白天打工时只能将小美萍关在家里，孩子见人少，会说的话也少，智力发育的也慢。”胡启兰说。
“后来，孩子的脊背和脸上慢慢出现了咖啡色斑点，孩子也不愿意和别的小孩一起玩耍，一看见人就要躲起来。”胡启兰对小美萍最大的希望就是，成为一个正常人，能和别的孩子一起去上学，能走到人的面前，不再躲避。
“小美萍患的是国际罕见的先天性疾病McCune-Albright综合征。该疾病的发病率大约为1/100000～1/1000000。在中国来说，患了这个病能生存下来接受治疗的孩子也只有1000—2000个。”据西安市红会医院小儿骨科中心主任颉强介绍，McCune-Albright综合征患者以骨纤维发育异常为主，骨皮质薄、病理性骨折等特征，并可伴有性早熟、甲亢、甲旁亢、Cushing综征等多器官系统问题。
编辑： 钟莹
娱乐网友见此评论：“想不到涛姐还会玩这个，反差挺大啊！”“柯南造型可以说非常像了！”01-02
娱乐张艺兴则是三首新歌大放送，搭配劲力十足的舞蹈以及酷炫的灯光燃爆全场，唱跳完美结合魅力四射。01-02
娱乐第十期“员诞”于元旦当晚播出，节目中导师章子怡提及演员之间的相互成全，直言没有梁朝伟，就无法成就“宫二”这个角色。01-02
娱乐影片讲述身负巨额债务的动物饲养员袁帅（冯绍峰 饰），误打误撞爱上从妖界前来人间报恩的“狐妖”(刘亦菲 饰），一系列爆笑事件由此发生。01-02
娱乐华策影视、华谊兄弟、爱奇艺等１０家中国影视企业２６日在杭州举行的２０１７中国影视艺术创新峰会上，宣布成立中国电视剧（网络剧）出口联盟。01-01
娱乐娱乐圈换发型的女明星着实不少，只是发型的变化，就给整个人带来不一样的气质。最成功的的就属小黄鸭周冬雨了。给自己一个新的开始，新的一年就从发型做起。01-01
娱乐截止至12月28日，《芳华》总票房突破10亿，成功打入2017年票房前十，更有望进入年度票房前五。12-31
娱乐黄轩主演的史诗大剧《海上牧云记》继全网热播后即将登陆湖南卫视；银幕上，其担纲男一号的《芳华》、《妖猫传》口碑与票房也在继续升温。12-31
娱乐文化类节目走红，是近年来荧屏上的一大亮点，《中国汉字听写大会》《中国诗词大会》《中华好诗词》等节目，如汩汩清流浸润着观众的心灵。12-30
娱乐友曾华倩、上山诗钠、谷德昭、张达明、卫诗雅、蔡瀚亿（BabyJohn）等等，活动现场高朋满座，热闹非凡。12-30
娱乐上海，近日，郑爽现身某剧组，替身演员身穿蓝色棉服紧随其后，两人罕见同框。12-29
娱乐照片中，马思纯扎起哪吒头，涂着夸张的口红和腮红，点上红痣，胜利比V表情夸张，神还原周冬雨在《奇门遁甲》中的造型。12-29