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西安社会考生可参加普通话水平测试 1月10日开始报名

时间：2018-01-02 17:16:32  来源：西部网-陕西新闻网  作者：彭芬

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西安社会考生可参加普通话水平测试 1月10日开始报名

为满足社会考生普通话等级水平测试需求，西安市语言文字测试中心近期将开展2018年普通话水平测试。1月份测试网上报名时间为1月10日上午9:30开始，300个名额报完为止，下次报名为3月份。

西部网讯（记者 彭芬）为满足社会考生普通话等级水平测试需求，西安市语言文字测试中心近期将开展2018年普通话水平测试。1月份测试网上报名时间为1月10日上午9:30开始，300个名额报完为止，下次报名为3月份。

社会考生须登录陕西省普通话水平测试在线报名系统（http://sx.cltt.org/Web/SignUpOnLine/）进行网上报名。报名注册成功后应认真阅读报名须知，记清楚缴费、领取准考证及考试时间与地点。社会考生报名费按照国家标准收取每生40元。

每一批次测试时间约为4-6天，测试过程全部采用计算机辅助测试。测试结果需要计算机测评、评委评分、复核、上级验证、证书打印等环节，需要2-3月时间方可领取等级证书。

编辑： 彭芬

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