四县区通过评估 陕西创建慢性病综合防控示范区37个
时间：2018-01-02 16:44:34
来源：西部网-陕西新闻网
作者：彭芬
分享到微信朋友圈
打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
四县区通过评估 陕西创建慢性病综合防控示范区37个
近日，国家卫生计生委办公厅公布了2016-2017年度国家慢性病综合防控示范区建设评估和复审结果，陕西西安市高陵区、延安市宝塔区、黄陵县、安康市汉滨区四县区通过评估。
西部网讯（记者 彭芬）近日，国家卫生计生委办公厅公布了2016-2017年度国家慢性病综合防控示范区建设评估和复审结果，陕西西安市高陵区、延安市宝塔区、黄陵县、安康市汉滨区四县区通过评估。
2017年7月2日至6日，国家卫生计生委疾控局组织专家对陕西遴选的四县区通过听取汇报、部门访谈、资料审阅和现场查看相结合的形式进行了现场评估，通过全面评估，专家组充分肯定了四县区坚持政府主导、部门协作、动员社会、全民参与的慢性病综合防控工作机制，认为四县区高度重视慢性病综合防控示范区的创建工作，推进力度大，创建成效明显，达到了国家示范区建设标准，确认为国家慢性病综合防控示范区。
截止目前，我省成功创建慢性病综合防控示范区37个，其中国家级示范区13个。
编辑：
彭芬
分享到微信朋友圈
打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
-
了解陕西大事 关注陕西头条
-
陕西本地最火图片社交APP
娱乐网友见此评论：“想不到涛姐还会玩这个，反差挺大啊！”“柯南造型可以说非常像了！”01-02
娱乐张艺兴则是三首新歌大放送，搭配劲力十足的舞蹈以及酷炫的灯光燃爆全场，唱跳完美结合魅力四射。01-02
娱乐第十期“员诞”于元旦当晚播出，节目中导师章子怡提及演员之间的相互成全，直言没有梁朝伟，就无法成就“宫二”这个角色。01-02
娱乐影片讲述身负巨额债务的动物饲养员袁帅（冯绍峰 饰），误打误撞爱上从妖界前来人间报恩的“狐妖”(刘亦菲 饰），一系列爆笑事件由此发生。01-02
娱乐华策影视、华谊兄弟、爱奇艺等１０家中国影视企业２６日在杭州举行的２０１７中国影视艺术创新峰会上，宣布成立中国电视剧（网络剧）出口联盟。01-01
娱乐娱乐圈换发型的女明星着实不少，只是发型的变化，就给整个人带来不一样的气质。最成功的的就属小黄鸭周冬雨了。给自己一个新的开始，新的一年就从发型做起。01-01
娱乐截止至12月28日，《芳华》总票房突破10亿，成功打入2017年票房前十，更有望进入年度票房前五。12-31
娱乐黄轩主演的史诗大剧《海上牧云记》继全网热播后即将登陆湖南卫视；银幕上，其担纲男一号的《芳华》、《妖猫传》口碑与票房也在继续升温。12-31
娱乐文化类节目走红，是近年来荧屏上的一大亮点，《中国汉字听写大会》《中国诗词大会》《中华好诗词》等节目，如汩汩清流浸润着观众的心灵。12-30
娱乐友曾华倩、上山诗钠、谷德昭、张达明、卫诗雅、蔡瀚亿（BabyJohn）等等，活动现场高朋满座，热闹非凡。12-30
娱乐上海，近日，郑爽现身某剧组，替身演员身穿蓝色棉服紧随其后，两人罕见同框。12-29
娱乐照片中，马思纯扎起哪吒头，涂着夸张的口红和腮红，点上红痣，胜利比V表情夸张，神还原周冬雨在《奇门遁甲》中的造型。12-29
体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
体育第十三届全运会──一场属于全民的体育盛会，必将刻下城市步履的铿锵足迹，必将载入天津发展的光辉史册。09-08
体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
体育9月8日，第十三届全运会迎来最后一个比赛日，当日共有7枚金牌产生，男篮决赛和羽毛球男单决赛无疑最引人关注。09-08
体育姚明：最大的不同就是引入了大量的群众体育比赛，能为群众选手设立奖牌，这些改革真正体现了全运会的“全”字。09-07
体育第十三届全运会陕西省体育代表团在全运会新闻中心举办新闻发布会，介绍了四年后在陕西举办的2021年第十四届全运会的筹备情况。09-07
体育第十三届全运会在9月7日进入倒数第二个比赛日，游泳、田径、体操等多个项目迎来收官之战，共将产生44块金牌。09-07
体育目前，第十三届全运会女子手球比赛在天津师范大学激战正酣。09-06
体育当第十三届全运会男子200米的比赛在天津奥林匹克中心体育场落下帷幕，计时器最终定格在20.20，新的全国纪录就此诞生。09-06
财经国企改革是经济体制改革的中心环节，能否成功关系国家命运，关系整个经济体制改革成败。01-02
财经转眼间，2018年来到了，一批新的法律法规于1月1日起相继落地，看看将如何影响我们的生活。01-02
财经2017年，非制造业在稳健较快增长基础上，继续向好发展，市场需求向好发展，市场主体活力有所增强。01-02
财经住房租赁的机构化和专业化未来将推动以房地产为基础资产的ABS及REITs市场的进一步扩大。01-02
财经特朗普政府财政刺激政策未达预期，以及包括欧元区在内的全球经济复苏是此轮美元走弱的主要推手。01-01
财经高铁、支付宝、共享单车、网购成为外国人眼中的中国“新四大发明”。01-01
财经要完善促进消费的体制机制，增强消费对经济发展的基础性作用。01-01
财经国家外汇管理局发布新规，对银行卡境外大额取现作出明确规定，并将于2018年1月1日开始施行。12-31
财经12月份，中国非制造业商务活动指数为55.0%，比上月上升0.2个百分点，继续高于临界点。12-31
财经监会开展H股上市公司“全流通”试点，进一步优化境内企业境外上市融资环境，深化制度改革。12-31
财经按SDR计值，2017年三季度，我国经常账户顺差287亿SDR，资本和金融账户顺差101亿SDR。12-30
财经中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15541亿元人民币，支出13632亿元人民币，顺差1908亿元人民币。12-30
文化何周德还谈到了这件文物上的一个细节——彩绘人头壶上碎发的造型，也颠覆了人们关于原始人披头散发的固有观念。01-02
文化近日来，《国家宝藏》栏目正在央视热播，吸引了广大观众的热切关注，特别是故宫博物院的文创已成为国内文物文创第一品牌。01-02
文化秦始皇帝陵博物院副院长杨延临告诉记者，兵马俑每年接待游客将近600万人，今年到10月底已达550万人。12-29
文化中国首座考古专题博物馆在千年古刹香积寺旁举行奠基仪式，这标志着长期收藏于陕西省考古研究院库房之内的众多珍贵文物，离正式展出越来越近了。12-29
文化96件作品中一半是对陕西历史博物馆中珍贵文物的复制还原，一半是现代艺术创作，展示历史名城的特色风韵。12-28
文化全剧在一个巨大的转台上展开，转台通体呈现土褐色，营造出黄土高原特有的沟壑纵横的质感。12-27
文化陕西历史博物馆壁画基地办公室副主任王佳：“大概从2010年开始，就开始从事壁画保护修复工作，到现在已经有八年的时间了。”12-26
文化作为文化古都的西安，近年来弘扬红色文化、推动文化体制改革、促进文化产业发展、激发文化创新活力、推进公共文化服务体系建设……12-21
文化12月16日上午，首届“记城者·匠意新生”西安城市主题展在曲江书城艺文空间隆重开幕。12-17
文化12月13日，陕西省精神文明建设表彰大会在西安举行。省委书记、省长胡和平出席大会并讲话。12-15
文化陕西澄城发现了目前全国规模最大春秋时期周系墓葬。在考古勘探中，工作人员发掘了夯土墙、壕沟、陶窑与灰坑等丰富遗迹。12-14
文化第十二届全球孔子学院大会12月12日在西安举行。国务院副总理、孔子学院总部理事会主席刘延东出席并致辞。12-13
三农请各级农业部门联合气象部门及时发布预警预报，并组织群众做好设施农业防寒保温工作。01-02
三农粮食生产保持稳定，中国人的饭碗牢牢端在自己手中。实施“藏粮于地”战略，划实永久基本农田，划定粮食生产功能区。01-02
三农产品种业与品牌种业发展不平衡，品牌引领不充分；种业的国内外两个市场两种资源利用不平衡，国际市场开拓与资源利用不充分。01-02
三农2017年，国家农业科技创新联盟整合各类资金近18亿元，开展了技术集成、落地示范、推广应用、技术服务等协同创新任务约400项。01-02
三农2017年，广大干部群众撸起袖子加油干，1000多万农村贫困人口实现脱贫。值得一提的是，共有28个贫困县脱贫摘帽。01-02
三农中央农村工作会议强调，实施乡村振兴战略，必须大力推进体制机制创新，强化乡村振兴制度性供给。01-02
三农2017年以来，延安市以“三变”改革激发农村发展活力，共200个试点村开展了示范建设，拓宽农民致富途径，增加群众收入。01-02
三农高度重视第一书记、农村党员干部、广大青年这三支队伍，发挥“三军”协同作战，是实施乡村振兴战略不可忽视的重要力量。01-02
三农36岁的邹君飞，是凤翔县范家寨镇湫池庙村二组贫困户,妻子视力残疾，儿子只有6岁，一家人仅靠微薄的种地收入勉强维持生活。01-02
三农长安区依托区位优势，在41个村开展了农村集体产权制度改革及“三变”改革试点，盘活闲置资产、释放资金活力、转变群众增收方式。01-02
三农解决农村群众安全住房过程中，制定了对象同步考虑、政策同步落实、产业同步配套的“三个同步”政策，使全县农村群众全部住上了安全房。01-02
三农《中华人民共和国农民专业合作社法》于2017年12月27日修订通过，国家主席习近平签署第83号令予以公布。12-29
旅游中国公民2017年上半年出境旅游人数达6203万人次，比上年同期增长5.1%，是全球增长快速的最大出境游客来源国。01-02
旅游法新社近日报道，尼泊尔政府28日修改登山管理办法，禁止单人攀登珠峰，同时禁止双腿截肢和失明登山者挑战这座世界最高峰。01-02
旅游元旦小长假期间，全国旅游市场运行平稳、供给充足、喜庆祥和，经国家旅游局数据中心综合测算，全国共接待国内游客1.33亿人次。01-02
旅游新年伊始，故宫博物院启祥门至隆宗门广场段成为开放区，打开内西路与外西路的通道。两个月后，故宫地下文物库房三期工程将拉开序幕。01-02
旅游西成高铁2017年12月6日开通，一举攻克了唐朝诗人李白的感慨“蜀道难”。目前，西安至成都的时间缩短至3个多小时。01-02
旅游这是1月1日拍摄的武汉园博园第三届花灯会上的一处花灯。本届花灯会共设置8大版块118组彩灯，吸引了许多市民前来观赏。01-02
旅游一元复始、万象更新，转眼2108年已经悄然来到身边。12-30
旅游“善治秦者先治水”，八水润西安，河流滋养着西安这座古城的肌体，水生态的优劣事关城市的兴衰、人民的福祉。12-29
旅游12月29日，国家5A级景区——黄帝陵景区与旅行社业务合作座谈会在西安召开。12-29
旅游陕西省自然博物馆将举行“纪念开馆十周年”系列活动，将于2018年1月5日至14日向公众免费开放10天，每天限量发放3000张入场券。12-29
旅游在活动现场，与会者欣赏到当代著名书法家钟明善老先生曾亲笔撰写的“西安民宿”四个大字。12-29
旅游聚焦全域旅游，助力精准扶贫，行走三秦大地，展现美丽陕西。12-29
美食被认为是对女性最有益的水果，石榴富含天然雌激素，有保持皮肤密实防止起皱的功能，它还富含矿物质和维生素。01-02
美食海参中烟酸、钙、牛磺酸、赖氨酸等元素对恢复大脑疲劳，增强记忆能力也有重要功效。3.炖汤吃：也可以将海参做汤。01-02
美食女性经期会流失不少的血液，因此女性在行经期间需要多食用补血的东西。接下来为大家介绍一款补血粥的做法，十分适合女性经期食用。01-02
美食嗓子疼，是由于不良饮食和生活习惯造成的咽部粘膜、粘膜下及淋巴组织发炎，多见于各个年龄段的人，且病程长。01-02
美食虽然说是黑三剁，却是全素的黑三剁。将其中的猪肉换成了花生仁，这样的变化并未石雕其美味，反而更添创新与滋味，味道好极了。01-02
美食这是一道非常下饭的家常菜。香辣适口、营养匀衡。菜花香脆、五花肉焦香，就着米饭吃，定会让你多盛一碗饭。01-02
美食上海春卷分为甜咸两大类，甜的一般是豆沙馅的；咸的，黄芽菜肉丝是最传统的，上海人叫大白菜为黄芽菜。12-29
美食迷迭香独有的香味，配合肉眼牛排的味道，简直是天作之合，令人迷醉的美味随之诞生，让人吃过就再难忘记。12-29
美食相信很多人都爱吃这道菜，在这里经过几次的烘烤，有一些心得分享给大家，希望大家喜欢噢。12-28
美食好吃不如饺子，而蘸料作为点睛之笔也不容小视。下面就跟着小编来看看这些好吃的饺子蘸料都是怎么完成的吧！12-28
美食尽管时令已入冬，但是锻炼不能停。迈开腿也要管住嘴，但管住嘴可不等于远离肉类，鸡胸肉和精瘦的牛肉都是健身人士补充蛋白质的好选择。12-27
美食一些老人牙口不太好，很多茎叶硬的蔬菜，即使炒熟后，咀嚼起来还是较费力，使膳食纤维摄入不足。12-27
健康冬季多晒太阳可以温煦体内阳气，驱除寒气，每天晒太阳30分钟以上，还能强壮骨骼。01-02
健康农历十月后到春节前是山药大量上市的季节，它具有补中、益气、健脾胃的滋补作用，吃好了赛补药。01-02
健康甲床是指甲生长的附着点，指甲就依附着甲床，从根部向外，从下向上生长，约需4周长满。01-02
健康一到冬天就总是上火!天气干冷，室内暖气很足，很多人的身体就“起火”了。01-02
健康浑身没力气，懒得动，一动就累得不行……这样的感受大多数人都经历过，往往是劳累过度的表现。01-01
健康又到元旦年末，各种聚餐接踵而至，让你应接不暇，但这可不能成为你胡吃海塞的借口，年底聚餐是很有讲究的。01-01
健康肃杀寒冬，再没有比泡着热气氤氲的温泉，观赏四周冬季美景更惬意的事了。01-01
健康冬季易寒凝络脉，导致气血运行不畅，药膳养生还可以加入活血的中药材，如黑木耳、山楂和三七。01-01
健康玉米属禾本科玉蜀黍属玉米种，一年生谷类植物，学名叫玉蜀黍，俗称棒子、玉茭、苞米、苞谷。01-01
健康饮入的酒精经胃和小肠在30分钟～3小时内完全吸收，其中80%由小肠上段吸收。01-01
健康现实是，大多数老年性痴呆患者临床治疗效果不尽如人意，药物研发遇到很大困难。12-31
健康一些老人哪怕没有做什么事，也经常觉得自己很累，去医院仔细检查却没发现什么病。这该怎么办？12-31
教育来自与“新六艺”有关的专业人士和从业家长成为课程教师。学生在为期一周的学习过程中通过亲身体验。01-02
教育调查家庭教育支出，对掌握我国整体教育经费情况，以及推进教育改革，减轻家庭的教育支出负担，具有十分重要的意义。01-02
教育日前，辽宁沈阳市约六万名小学四年级学生参加了教育质量综合评价，涉及语文、数学、英语、基本素养四科。01-02
教育有了全自动运行系统，控制中心的调度员就像有了“千里眼”，在控制中心就能看到车前方和车厢内的状况。01-01
教育随着新修订的《民办教育促进法》正式实施，社会公众和民办教育举办者讨论已久的“分类管理”，正式以法律形式将民办教育带进了一个新时代。01-01
教育中国一流大学建设之路该怎么走？如何建设一流学科，全面提升人才培养质量，要向哪些关键方向发力？记者对已发布的方案进行了梳理分析。01-01
教育农村留守儿童作为特殊群体，一直受到社会各界的关注，也是我国民生保障的重要对象。12-29
教育“百年大计，教育为本。”扶贫先扶智，扶智先强教。西工大立足自身基础教育优势，把教育帮扶落到实处，夯实教育脱贫的根基。12-29
教育本次大赛旨在响应“一带一路”倡议，帮助提高东盟留学生的汉语水平，加强中国与东盟青年间的相互了解，并促进东盟留学生的招生和培养等。12-29
教育2017岁末，各种“盘点”集中登场，其中“佛系青年”成为各大媒体竞相讨论的一种文化现象。12-29
教育近日，杭州少年邵镇炜和他的61人“后勤粉丝团”的故事，成为寒冷冬日的暖心新闻。12-29
教育“2017-2018西安地产品牌房企年度金榜”、“2017年度西安经典营销案例”等荣誉榜单也在当天现场最终揭晓。12-28
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产剪裁多余墙纸时使用的刀口要锋利，以免毛边，剪裁之后用海绵沾水将残留在墙纸表面的胶液完全擦干净，以免墙纸变黄。01-02
房产原木和灰色的主线搭配中加入了一只淡黄色抱枕点缀，既不破坏整体的恬淡舒适，又能使空间显得更加有活力。01-01
房产客厅软装设计中，平整的天花板上贴着金黄色的金属箔，使墙上的釉料看上去更加丰富，同时也使整个房间看起来精致，温尔文雅。01-01
房产用中式的风格营造屋宇的明亮，生活的格调，低调、开阔而内敛的特质让人心生静谧，凝重中恬静安然，让人为中国风所倾倒。12-29
房产简约惊喜的设计在平滑的肌理中，彰显城市的时尚灰黑色系的石材和磁砖，让空间有更多的沉淀感，呈现成熟男人居室的魅力。12-28
房产绿意美景衬托对称的家私大器，与客交流的空间，舍弃视听娱乐的干扰，得以心共叙、以茶会友的诚心之乐。12-27
房产现代家装风格里面，美式风格的地位越来越高，很多人都喜欢美式风那种看似随性，但却精致的家装。12-26
房产简约的规划其实是最为经典实用的方式，高效率的陈列更加节省空间，一扇暖窗透进和煦阳光，一张地毯塑造柔软空间。12-25
房产素净的颜色让低矮的阁楼看起来扩容不少，墙面的搁架用来收纳，在无法利用的小空间里放上装饰品。12-24
房产爬满青藤的白墙，柔软舒适的白沙发，简单却温暖的地毯，在夜晚点亮黑暗的烛台……穿过拱门，阳台上的一番美景尽收眼底。12-23
房产俗话说知足常乐，即使是小户型也不必自怨自艾，依然能过出幸福自在的日子，北欧风格里里添加混搭元素，开启幸福生活。12-22
房产以壁纸纹理、地毯与木纹，创造空间基调的层次感，加入质感的家具，呈现出呼应屋主气质的氛围。12-21
汽车丰田、马自达和大型汽车零配件制造商电装公司则于２０１７年９月宣布，就合作研发电动汽车相关技术签署合同，并决定为此成立一家新公司。01-02
汽车2019年，沃尔沃将发布一款基于CMA生产平台打造的纯电动汽车，该车将在中国生产，电池组容量为100KWh，续航里程至少为402千米。01-02
汽车当前，在机动车安全技术检验（即俗称的“年检”）时，没有对车辆是否配备反光背心的检验项目和要求。01-02
汽车日前有海外媒体报道称，沃尔沃新一代V40将会衍生纯电动版车型，并且其将搭载两种容量的电池组，从而区别出高低配车型。12-31
汽车自2017年12月27日起，召回2004年4月15日至2012年8月29日期间生产的部分进口2005-2012年款Jeep牧马人和克莱斯勒300C系列汽车。12-31
汽车据外媒12月27日报道，现代日前宣布，2018年款Ioniq新能源车家族将新增第三个成员——插电式混合动力版，起价约为2.5万美元(约合16万元人民币)。12-30
汽车比亚迪重磅新车全新一代唐的内饰设计手绘图在众望中解密曝光。简约流畅的线条让全新一代唐的车内空间倍显雅致，蕴含“新中式风格”的静谧和谐。12-30
汽车奥迪A8L、奥迪Q5L等全新换代的5款车型，以及奥迪A4L、奥迪Q3等年度车型5款。12-29
汽车点评：奥迪公司希望复制南北大众的模式，希望通过这种途径增加奥迪在中国的销量，以对抗奔驰和宝马的强大竞争压力。12-29
汽车与该车相比，沃蓝达的销量相对较好，去年总销量达2.5万辆，今年前11个月在美累计销量为1.8万辆。12-28
汽车丰田将在2018年1月12日的东京改装车展上发布全新丰田皇冠Modellista版车型，举行为期三天的活动，接受日本国内市场的汽车定制。12-28
汽车奥迪将解散此前成立的专责调查小组，负责调查该公司有多少辆柴油车涉及大众集团的“排放门丑闻”。12-28