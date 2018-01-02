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四县区通过评估 陕西创建慢性病综合防控示范区37个

时间：2018-01-02 16:44:34  来源：西部网-陕西新闻网  作者：彭芬

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四县区通过评估 陕西创建慢性病综合防控示范区37个

近日，国家卫生计生委办公厅公布了2016-2017年度国家慢性病综合防控示范区建设评估和复审结果，陕西西安市高陵区、延安市宝塔区、黄陵县、安康市汉滨区四县区通过评估。

西部网讯（记者 彭芬）近日，国家卫生计生委办公厅公布了2016-2017年度国家慢性病综合防控示范区建设评估和复审结果，陕西西安市高陵区、延安市宝塔区、黄陵县、安康市汉滨区四县区通过评估。

2017年7月2日至6日，国家卫生计生委疾控局组织专家对陕西遴选的四县区通过听取汇报、部门访谈、资料审阅和现场查看相结合的形式进行了现场评估，通过全面评估，专家组充分肯定了四县区坚持政府主导、部门协作、动员社会、全民参与的慢性病综合防控工作机制，认为四县区高度重视慢性病综合防控示范区的创建工作，推进力度大，创建成效明显，达到了国家示范区建设标准，确认为国家慢性病综合防控示范区。

截止目前，我省成功创建慢性病综合防控示范区37个，其中国家级示范区13个。

编辑： 彭芬

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