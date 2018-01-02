陕西迎8年来最强降雪过程 关中陕南温度下降6-8℃

西部网讯（记者 秦振） 都在说今天（1月2日）晚上开始，陕西将迎来大范围雨雪过程，那究竟这次过程有多大呢？今天下午，陕西省气象局召开新闻发布会，对即将到来的降雪过程进行解析。陕西省气象台首席预报员刘勇表示，此次降雪过程是2010年以来，陕西遇到强度最大、范围最广、持续时间较长的降雪天气过程，降雪的量级可见一斑。

近8年来最强降雪过程 关中陕南温度下降6-8℃

记者从发布会上了解到，预计此次强降雪主要出现在2日晚至4日凌晨，过程中，榆林小到中雪，降雪量1-4毫米；延安北部中雪，降雪量3-6毫米；延安南部、关中、陕南将出现区域性大到暴雪天气，降雪量可达15-25毫米。

其中商洛东部、安康东部及秦岭山区局地有大暴雪，降雪量可达20-25毫米。4日傍晚第一次降雪过程结束。过程中延安将出现4-6℃降温，关中、陕南6-8℃降温。

第二次降雪过程将出现在5日晚至6日白天，强度总体较第一次降雪过程明显偏弱，陕北、关中以小雪为主，降雪量1-3毫米，陕南以中雪为主，降雪量2-6毫米。7日后降雪过程结束，7-12日全省天气转好，以晴到多云天气为主。

“此次降雪过程是2010年以来我省强度最大、范围最广、持续时间较长的降雪天气过程，但与2009年11月9－12日过程相比，无论是降雪强度、范围和持续时间来说，都明显偏弱。”刘勇表示，“2009年的那次过程破坏性很大，当时多地的量级属于60年一遇的级别，并且造成了很大的损失。”

干旱地区将开展人工增雨雪作业

根据陕西省气候中心资料统计分析，自2017年11月, 除榆林外陕西大部分地区未出现有效降水。与历史同期相比，榆林中部偏少1-2成，其余地区偏少9-10成。

据最新耕作层土壤相对湿度监测分析，咸阳、西安、铜川和延安南部局地出现轻到中度干旱。同时，由于连续60余日未出现有效降水，造成空气干燥，全省大部分地区感冒等流行性疾病增加。

为此，在此次自然降雪的过程中，陕西省人工影响天气办公室也将进行人工增雨雪作业，并将通过人工增雨（雪）飞机、地面火箭作业装备和地面焰炉等方式进行作业。

据记者了解，为尽可能减少对交通及人们出行造成不便，省人工影响天气办公室及时调整并修订作业方案，作业区域避开陕南等自然降水大值区，重点在延安以南、秦岭以北等区域重点开展空地立体式作业。

“白天以飞机作业为主，飞机作业间隙及夜间由相关市、县（区）组织地面火箭和高山焰炉作业，通过自然降水和人工催化共同影响，最大可能增加地面有效降水。”陕西省人工影响天气办公室副主任罗俊颉表示，此次过程主要为缓解旱情，降低林业火险等级和改善空气质量。

编辑： 焦晓珊