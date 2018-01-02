陕西迎8年来最强降雪过程 关中陕南温度下降6-8℃

西部网讯（记者 秦振） 都在说今天（1月2日）晚上开始，陕西将迎来大范围雨雪过程，那究竟这次过程有多大呢？今天下午，陕西省气象局召开新闻发布会，对即将到来的降雪过程进行解析。陕西省气象台首席预报员刘勇表示，此次降雪过程是2010年以来，陕西遇到强度最大、范围最广、持续时间较长的降雪天气过程，降雪的量级可见一斑。
近8年来最强降雪过程 关中陕南温度下降6-8℃
记者从发布会上了解到，预计此次强降雪主要出现在2日晚至4日凌晨，过程中，榆林小到中雪，降雪量1-4毫米；延安北部中雪，降雪量3-6毫米；延安南部、关中、陕南将出现区域性大到暴雪天气，降雪量可达15-25毫米。
其中商洛东部、安康东部及秦岭山区局地有大暴雪，降雪量可达20-25毫米。4日傍晚第一次降雪过程结束。过程中延安将出现4-6℃降温，关中、陕南6-8℃降温。
第二次降雪过程将出现在5日晚至6日白天，强度总体较第一次降雪过程明显偏弱，陕北、关中以小雪为主，降雪量1-3毫米，陕南以中雪为主，降雪量2-6毫米。7日后降雪过程结束，7-12日全省天气转好，以晴到多云天气为主。
“此次降雪过程是2010年以来我省强度最大、范围最广、持续时间较长的降雪天气过程，但与2009年11月9－12日过程相比，无论是降雪强度、范围和持续时间来说，都明显偏弱。”刘勇表示，“2009年的那次过程破坏性很大，当时多地的量级属于60年一遇的级别，并且造成了很大的损失。”
干旱地区将开展人工增雨雪作业
根据陕西省气候中心资料统计分析，自2017年11月, 除榆林外陕西大部分地区未出现有效降水。与历史同期相比，榆林中部偏少1-2成，其余地区偏少9-10成。
据最新耕作层土壤相对湿度监测分析，咸阳、西安、铜川和延安南部局地出现轻到中度干旱。同时，由于连续60余日未出现有效降水，造成空气干燥，全省大部分地区感冒等流行性疾病增加。
为此，在此次自然降雪的过程中，陕西省人工影响天气办公室也将进行人工增雨雪作业，并将通过人工增雨（雪）飞机、地面火箭作业装备和地面焰炉等方式进行作业。
据记者了解，为尽可能减少对交通及人们出行造成不便，省人工影响天气办公室及时调整并修订作业方案，作业区域避开陕南等自然降水大值区，重点在延安以南、秦岭以北等区域重点开展空地立体式作业。
“白天以飞机作业为主，飞机作业间隙及夜间由相关市、县（区）组织地面火箭和高山焰炉作业，通过自然降水和人工催化共同影响，最大可能增加地面有效降水。”陕西省人工影响天气办公室副主任罗俊颉表示，此次过程主要为缓解旱情，降低林业火险等级和改善空气质量。
编辑： 焦晓珊
娱乐网友见此评论：“想不到涛姐还会玩这个，反差挺大啊！”“柯南造型可以说非常像了！”01-02
娱乐张艺兴则是三首新歌大放送，搭配劲力十足的舞蹈以及酷炫的灯光燃爆全场，唱跳完美结合魅力四射。01-02
娱乐第十期“员诞”于元旦当晚播出，节目中导师章子怡提及演员之间的相互成全，直言没有梁朝伟，就无法成就“宫二”这个角色。01-02
娱乐影片讲述身负巨额债务的动物饲养员袁帅（冯绍峰 饰），误打误撞爱上从妖界前来人间报恩的“狐妖”(刘亦菲 饰），一系列爆笑事件由此发生。01-02
娱乐华策影视、华谊兄弟、爱奇艺等１０家中国影视企业２６日在杭州举行的２０１７中国影视艺术创新峰会上，宣布成立中国电视剧（网络剧）出口联盟。01-01
娱乐娱乐圈换发型的女明星着实不少，只是发型的变化，就给整个人带来不一样的气质。最成功的的就属小黄鸭周冬雨了。给自己一个新的开始，新的一年就从发型做起。01-01
娱乐截止至12月28日，《芳华》总票房突破10亿，成功打入2017年票房前十，更有望进入年度票房前五。12-31
娱乐黄轩主演的史诗大剧《海上牧云记》继全网热播后即将登陆湖南卫视；银幕上，其担纲男一号的《芳华》、《妖猫传》口碑与票房也在继续升温。12-31
娱乐文化类节目走红，是近年来荧屏上的一大亮点，《中国汉字听写大会》《中国诗词大会》《中华好诗词》等节目，如汩汩清流浸润着观众的心灵。12-30
娱乐友曾华倩、上山诗钠、谷德昭、张达明、卫诗雅、蔡瀚亿（BabyJohn）等等，活动现场高朋满座，热闹非凡。12-30
娱乐上海，近日，郑爽现身某剧组，替身演员身穿蓝色棉服紧随其后，两人罕见同框。12-29
娱乐照片中，马思纯扎起哪吒头，涂着夸张的口红和腮红，点上红痣，胜利比V表情夸张，神还原周冬雨在《奇门遁甲》中的造型。12-29