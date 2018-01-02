陕西去年前11月工业投资5139.5亿 民间投资回升提速

西部网讯（记者 熊惠玲）记者今天（1月2日）从陕西省统计局获悉，2017年1-11月，陕西省完成固定资产投资21252.09亿元，同比增长14.7%，增速较1-10月提高0.4个百分点，高于同期全国投资增速7.5个百分点。

工业投资稳中趋缓

2017年1-11月，全省工业投资5139.5亿元，同比增长2.5%，增速较1-10月回落1个百分点。能源工业投资1534.7亿元，增长1.4%，比1-10月回落1个百分点。

其中，石油加工炼焦及核燃料加工业投资增长9.8%，回落3.6个百分点。非能源工业投资3604.8亿元，增长3%，比1-10月回落1个百分点。

民间投资回升提速

2017年1-11月，全省民间投资8728.9亿元，同比增长10.1%，增速比1-10月提高1.6个百分点。其中，农林牧渔业增长46.3%，比1-10月提高1.8个百分点；批发和零售业由1-10月的下降5.3转为增长7.1%；汽车制造业由下降3.6转为增长1.8%；公共设施管理业增长47%，卫生和社会工作业增长28.4%，分别比1-10月提高1.8和1.9个百分点。

基础设施投资快速增长

在国家支持西部地区基础设施建设之政策契机下，全省围绕经济发展薄弱环节“点穴”发力，投资补短板力度持续加大。2017年1-11月，全省基础设施投资7834.95亿元，同比增长29.3%，高于全省投资增速14.6个百分点。

其中，铁路运输业投资增长65.9%，道路运输业投资增长23.9%，分别比1-10月提高13.1和0.9个百分点；航空运输业投资增长79.1%，水利环境和公共设施管理业投资增长41.1%，均保持快速增长态势。

房地产开发投资较快增长

2017年1-11月，全省房地产开发投资2814.84亿元，同比增长14.5%，增速比1-10月提高2.9个百分点。其中，西安市房地产开发投资2115.96亿元，同比增长16.5%，增速比1-10月提高3.6个百分点，占全省房地产开发投资的75.2%，比重较上年同期提高4.3个百分点。

从商品房交易市场来看，1-11月全省商品房销售面积3247.14万平方米，同比增长20.9%，增速比三季度回落1.6个百分点，比1-10月提高2个百分点。商品房销售额2199.15亿元，同比增长47%，增速1-10月提高4.4个百分点。

编辑： 熊惠玲