元旦假期西安实现销售额61亿元 同比增长10.7%

西部网讯（记者 熊惠玲）记者今天（1月2日）从西安市商务局获悉，2018年元旦小长假，全市消费品市场稳步增长，据匡算，全市实现销售额61亿元，同比增长10.7%，其中商品销售54.5亿元，同比增长10.8%，餐饮销售收入为6.5亿元，同比增长10.2%。
各大商场、超市销售增长稳定
全市各商贸企业在元旦期间商品丰富，备货充足，消费多元化，积极开展满减、送积分、满送等丰富实惠促销活动，提升人气，拉动消费。
金鹰国际销售额同比增长26.27%、老城根销售额同比增长17.74%、赛特国贸销售额同比增长9.17%、秋林百货销售额同比增长8.33%；超市销售稳步增长，百福乐好又多超市销售额同比增长21.81%、永辉超市销售额同比增长19.25%、陕西新合作超市销售额同比增长12.32%。
专业店市场销售平稳
元旦期间，商家紧抓家电销售商机，推出各种优惠活动让利消费者，促进销售增长，国美销售额同比增长15.4%；苏宁销售额同比增长12.53%。
特色餐饮市场消费旺盛
监测的餐饮企业销售额明显增长，其中，唐乐宫销售额同比增长57.39%、老孙家销售额同比增长22.58%；特色餐饮街区更是人潮涌动，消费火热。其中，永兴坊特色美食街区在节日期间举行“新年回馈大行动”主题活动，3日客流量超过8万余人，销售额同比增长63.44%。
生活必需品市场供应货源充足
元旦期间，蔬菜、水果、副食品品种丰富，农贸市场货源足、品种多，价格总体平稳。据监测，新北城批发市场销售额同比增长15.04%、欣桥市场销售额同比增长2.92%。在元旦期间，全市各类副食品、蔬菜、肉类、水果供应量充足，保障了元旦期间我市群众的消费需求。
编辑： 熊惠玲
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