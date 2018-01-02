略阳县一游戏厅长期聚赌 6名涉赌人员被拘留罚款

西部网讯 2017年12月25日至12月31日，西部网“民生热线”栏目收到陕西省各级党政部门回复网友的75条答复。其中网友反映的“略阳赌博游戏厅火热营业”“西雅图翡翠城小区违建占道”“振业泊公馆公区瓷砖脱落”等问题，有了明确结果。
略阳赌博游戏厅火热营业中
略阳县：6名涉赌人员被行政拘留
【网友留言】2017年12月5日，网友“匿名”反映，汉中略阳县有一家赌博游戏厅长期营业，娱乐性质的游戏机摆在前面掩人耳目，大量赌博性质的游戏机摆在后面，每天都有大量的人员聚赌，赌资巨大，请相关部门调查，彻底清除此社会毒瘤。
2017年12月8日，“民生热线”栏目组将网友的情况反映给了汉中市人民政府。
【部门回复】2017年12月25日，略阳县公安局给予回复：
2017年12月15日凌晨，办案民警在县城金亚街一间地下室查获了这个游戏机赌博窝点，现场抓获王某明等6名违法行为人，收缴赌博游戏机4台。现查明：2017年8月9日，违法行为人王某明在县文化部门办理经营许可证后，在县城金亚商务酒店1楼经营一家名为“好运来”的动漫城，从12月以来，他受利益驱动，以白天合法经营为伪装，夜间在地下室利用游戏机开展赌博盈利。查明案情后，我局依法对王某明等6名涉赌人员分别进行了行政拘留和罚款处罚。
西雅图翡翠城小区违建占道
莲湖区：违法建筑已拆除
【网友留言】2017年12月22日，网友“老胡”反映，西安市丰庆路西雅图翡翠城小区门口开发商为了自己的车库，挖占人行道，在公共区域砌墙，占压红线。居民多次反映后，莲湖城管只是象征性的把架子拆除，挖占没填墙体还在，就草草了事。何时才能规范执法，真正还路于民？
2017年12月26日，“民生热线”栏目组将网友的情况反映给了莲湖区人民政府。
【部门回复】2017年12月29日，莲湖区城市管理局给予回复：
12月29日上午，我局执法人员立即联合西关街道办事处到达现场核实，原丰庆路西雅图翡翠城小区北侧东西两处钢结构已拆除，并无加建和新增违法建设。关于网友反映挖占人行道和砌墙的问题，规划部门并未进行认定。
下一步，我局将继续做好“两拆”牵头工作，督导各责任单位履行好对违法建设查处的职责，依据规划部门出具的认定及处理意见进行具体的执法工作。
编辑： 辛超
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