陕西推动健康大数据融合共享 2020年建成省级平台

西部网讯（记者 彭芬）为进一步规范和推动全省健康医疗大数据融合共享、加速发展，近日，陕西省政府出台了《陕西省促进和规范健康医疗大数据应用发展实施方案》，目标是到2020年，建成省级医疗卫生信息分级开放应用平台；依托现有资源建成1个国家级健康医疗大数据中心与产业园，3个区域临床医学数据示范中心；基本实现城乡居民拥有规范化的电子健康档案和功能完备的健康卡。
陕西将通过加快建设统一权威、功能完善、互联互通的人口健康信息平台，有序推动健康医疗信息资源大数据开放和共享，从而夯实全省健康医疗大数据应用基础。
推进卫生计生行业管理大数据、健康医疗临床和科研大数据、公共卫生大数据应用，培育健康医疗大数据应用新业态，培育发展数字化健康医疗企业和产业，推进国际合作交流。
还将通过发展智慧健康医疗便民惠民服务，全面建立远程医疗应用体系，推动健康医疗继续教育培训应用，规范和推动“互联网+健康医疗”服务。
在健康医疗大数据保障体系建设方面，加强政策和标准规范建设，推进网络可信体系建设，加强健康医疗数据安全保障和健康医疗信息化复合型人才队伍建设。
文件要求，各地、各有关部门要从财税、投资、创新等方面对健康医疗大数据应用发展给予必要支持。推广应用政府和社会资本合作(PPP)模式，鼓励和引导社会资本参与健康医疗大数据的基础工程、应用开发和运营服务。鼓励政府与企事业单位、社会机构开展合作，探索通过政府采购、社会众包等方式，实现健康医疗大数据领域政府应用与社会应用相融合。
编辑： 彭芬
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