《今日点击》记录社会变迁中 讲述行进中的陕西故事

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 李江华 侯强）时光飞逝，转眼又是一年，回顾2017，我们一起分享过奋斗的快乐、共同感受国家的进步和每个人身边变化带来的喜悦。一年来，我们一起感动、共同进步、同享温暖，时刻在一起。今天的节目，就让我们一起回顾、重温不平凡的2017年。

临近岁末，盘点这一年的生活，人们各有收获。这一年，一大批惠民政策紧锣密鼓落地生根，老百姓活不断改善；这一年，我们迎来党和国家事业发展具有特殊重要意义的时刻--党的十九大胜利召开。大会为未来描绘的美好蓝图，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，无不给人以信心与向上的力量。在新时代站在新起点，新的目标和梦想正在一步步向我们走来。

中国社会学会副会长石英：“这一新思想开创了中国特色社会主义的新时代，凝聚了中国共产党人的新使命，开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程。”

西北大学经济管理学院院长长江学者任保平：“全党工作要着力解决不平衡不充分问题，更好地满足人民群众对美好生活的多方面需求，更好体现人的全面发展。”

在十九大召开期间，《今日点击》从全省请来20多位来自各地的党建、法律、经济方面的权威专家学者，走进特别演播室，录制专访30多场次。专家们精彩的点评为观众展示了未来五年我们美好生活的前景，让我们对未来充满信心和期待。

中共陕西省委党校副校长宦洁：“把环境约束化为绿色机遇，让三秦大地、祖国大地山更绿、水更清、天更蓝。”

陕西省决策咨询委员会委员杜跃平：“以改革破解发展难题，以开放拓展发展空间，让一切活力竞相迸发。只要全省上下凝聚改革开放共识，坚持开放发展，聚焦追赶、奋力超越，打造内陆改革开放新高地，就一定能谱写陕西省对内对外改革开放的新篇章。”

如果说，十九大为我们绘就的美好生活，使我们对未来充满向往。作为陕西省2017年的大事，省第十三次党代会的召开则为全省如何落实“五个扎实”，实现追赶超越确定了具体方案。围绕省第十三次党代会制定的“五新”战略任务，围绕“脱贫攻坚”，改善“营商环境”“环保督察整改”三场攻坚战，《今日点击》先后推出了100多期系列专题，一方面展示了陕西人奋力追赶超越的精神风貌，同时也表现出了我们不甘于落后的精神和志气。

2017年7月1日播出节目《砥砺奋进的五年--高铁 挺起陕西发展“铁脊梁”》

宝兰高铁列车员周东梅：“240多公里的时速，这在以前，我们真的是连想都不敢想的事情，今天居然梦想成真了。”

2017年9月29日播出节目《砥砺奋进的五年-科技创新 助推追赶超越》

陕汽集团汽车工程研究院商用车研究所副所长辛晓鹰：“X3000在轻量化方面，整个我们做了22项的结构优化，自重实现了整个行业的技术领先。”

2017年10月9日播出节目《喜迎十九大 三秦骄傲--沿黄公路：好日子在路上》

水产养殖户：“挣了钱，给娃在西安打算买套房。”

作为党和政府的喉舌和时代历史巨轮上的瞭望者，我们时刻牢记使命，坚持正确的舆论导向，为时代鼓与呼。《脱贫攻坚 陕西在行动》系列专题，真实记录脱贫路上广大党员干部和贫困群众共同努力的动人故事；《落实问题整改 保护青山绿水》系列专题，寻找差距、激发动力，有力促进问题的整改落实；为了推动改善营商环境，记者分赴杭州、武汉、成都等地对标调查，博采众长，制作推出“追赶超越 跳出陕西看发展”系列节目。

2017年6月27日播出节目《追赶超越 跳出陕西看发展--创新创业 西安还缺什么》

记者感言：“在杭州，记者遇见很多像创业邦、3W、蜂巢等国内知名民营孵化器，他们没有一家在西安落地。问其原因，有的说政策配套不到位，有的说行政效能低、有的说商业市场落后。”

2017年6月26日播出节目《追赶超越 跳出陕西看发展--茶园里面看差距》

记者感言：“通过记者采访，我们发现，陕西省在资源禀赋上并不差，甚至基础条件还要好一些。但是在资源的综合开发利用上，在加快一二三产的融合上，在招商融资上力度上，还有不小的差距。如何将差距变成动力，需要我们深思。”

守望公平正义，发挥舆论监督作用，是《今日点击》始终的坚守。我们弘扬正气、鞭挞丑恶，揭示真相，是为了社会更公平，人民的生活更美好，更幸福。

2017年2月16日播出节目《甘泉：河堤坍塌谁之过》

在河道下方可以看到，河堤很多墙体开裂，好几处墙体也已坍塌，村民们从这些坍塌、开裂的墙体里面取出的水泥块竟然可以用手搓成粉末。

甘泉县太皇村村民：“水泥不够,再一个它这料小了,料要大一点,长一点。水泥标号没有达到,你看这尽是沙子,没有水泥。”

2017年11月30日播出节目《莫让秦岭修复打折扣》

11月20号，记者在串长沟矿的现场看到，这家企业料石场的传输带下，依旧停靠着等待装料的货车。砸石设备旁的地面和四周的树叶上也积了一层厚厚的石料粉尘，峪口进矿的路上也停放了许多大型车辆。那么，串长沟矿4个多月并不显明的生态修复，究竟是在生产还是恢复治理？对此鄠邑区国土分局相关负责人这样解释。

西安市国土资源局鄠邑分局地质环境科科长许勇：“不是生产，叫地质灾害治理。”

2017年，《今日点击》播出70多期舆论监督节目，涉及基层违反八项规定、环保整改不力、环境污染、营商环境滞后等问题。节目播出后，相关单位积极回应，90%以上得到有效解决。

2017年7月29日播出节目《直击榆林7.26洪灾》

面对重大突发事件，栏目快速反应，及时传递来自一线的声音。2017年7月，榆林绥德、子洲等地突降暴雨，记者迅速赶赴一线，及时播出灾区一线干部群众，抢险救灾的感人事迹。

始终紧贴时代发展的脉搏，发挥深度调查的传统优势，与行进中的陕西同频共振。2017年，《今日点击》推出的“打造中国孟菲斯”、西成高铁开通、共享经济等多篇独家深度调查、热点事件的评说节目，更好地发挥记录时代、引领舆论的作用。面对新的舆论传播格局，2017年，我们不断创新形式，拓展宣传渠道，加强新媒体移动化传播，做强言论评论，强化新闻性、系统性、思想性，广泛吸引群众互动参与。形成了“电脑端、手机端、电视屏”三位一体的传播体系。

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编辑： 辛超