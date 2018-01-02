汉坪高速：秦岭南北大通道 群众脱贫致富奔坦途

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 崔晓羽 贺亚洲）12月28日，国家高速公路银昆线重要组成部分汉中石门至宝鸡凤县坪坎段建成通车，这是陕西省第五条穿越秦岭的高速公路。汉坪高速的开通，不仅使关中陕南又增添了一条快速连接通道，也将对沿线山区脱贫致富及周边省份之间的经济协作、旅游区域合作，都将发挥重要的作用。

记者：“这里是汉坪高速公路坪坎收费站，自2014年7月开工以来，终于通车了。汉坪高速起于宝鸡凤县坪坎镇北侧8.5公里处，终点是在汉中勉县褒城镇金寨村附近，与汉川高速相接。汉坪高速是我国西部南北大通道国家高速公路网银昆线的重要组成部分。”

汉坪高速公路的建成通车，填补了陕西西部南北向高速通道缺失的空白，构筑起跨越秦岭南北向的又一快速通道，对完善高速公路网布局、增加迂回线路、加强关中和陕南地区沟通与交流、促进区域经济发展具有重要的意义。汉坪高速公路全长88.172公里，桥隧比85.87%，项目总投资147.89亿元。采用封闭式双向六车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时，通行费小车每公里0.6元。

陕西高速集团汉坪建设管理处总工程师鱼江英：“汉坪高速公路的建成通车，为我国西南西北地区又增加了一条快捷高速的运输大通道，同时也是为了我们陕西省实现十三五县县通高速公路的这一目标又向前迈了一步。”

汉坪高速公路是陕西省规划建设的最后一条穿越秦岭的高速公路，与所有通过秦岭的高速公路一样，这条路面临的主要问题是建设和保护的矛盾。

陕西高速集团汉坪建设管理处总工程师鱼江英：“我们就想怎样把公路建设和环境保护结合起来，做到社会效益，经济效益和生态效益相互统一，交通厅也提出，要将汉坪高速建设成生态环保路、安全智能型高速公路科技示范项目。那么，在实施过程中，我们就将低碳环保和安全智能技术，就应用在项目建设过程中。”

低碳环保的设计施工理念，在石门特大桥的建设中体现的尤为突出。石门水库是国家级水利风景区，也是汉中市民饮水、灌溉的重要水源地，在库区施工架桥，怎样将环保和水保兼顾呢？

陕西高速集团汉坪建设管理处副处长高贵轩：“我们在石门水库上采用了钢管拱桥的设计，石门特大桥主跨262米，目前是西北跨度最大的钢管拱桥，采用这种桥型设计，既有效地保护了环境和水资源，对石门水库零污染零排放，同时，又有效保护了原两侧山体的植被，达到了人与自然的和谐统一。”

记者看到，汉坪高速公路路面、桥隧建设上注重环保，而且，在房建、机电等附属工程中也渗透着节能环保的设计理念，在石门库区水源地的服务区、停车区，全面采用了中水循环系统，实现了零排放。

记者：“这里是汉坪高速石门服务区中水景观带，这间小房子就是中水处理站，它旁边一个一个地下井收集的全部都是服务区的生活废水，这些水经过处理之后变成中水，将会用来冲洗卫生间，以及整个场区的绿化灌溉，用不完的中水，将会被收集到这个池子里面作为服务区的一个景观池。”

为了把汉坪高速公路建成一条春季多花，秋冬多彩，四季常绿的山区高速公路环保示范路，在工程绿化设计中紧扣借景不造景、造景不破坏的环保理念，努力做到道路与生态的和谐统一。

记者：“这棵银杏树应该是很古老了吧？”

留坝县玉皇庙镇副镇长王晓智：“是的，现在距今已经有四千年的历史了，它的树龄是我们西北第一，全国第三的一棵古树。在高速公路最初设计的时候，是要经过这棵古树的，为了有效保护这棵古树，设计方在这块设计了一个弯道，刚好把这棵古树避让开，同时增加了桥的一个跨度，增加跨度之后，可以有效地保护这棵古树的根系。”

汉坪高速公路的开通，也为沿线经济发展和群众致富带来新的机会。今年38岁的王成菊是留坝县玉皇庙镇下西河村人，祖祖辈辈生活在大山深处，以前去趟县城都是一件困难事。

留坝县玉皇庙镇下西河村村民王成菊：“以前我们骑摩托车至少要半个小时，然后翻山才能到江口镇上，从江口镇，至少大约一个半小时才能到县上去。”

王成菊是村里种植香菇的好手，她说，高速公路建成通车后，她的香菇销路会更顺畅。

留坝县玉皇庙镇下西河村村民王成菊：“现在高速公路通了，可以有西安宝鸡四川等地客商，在我们这儿来采购香菇，我们现在有了这样的销路，对种植香菇非常有信心。”

记者：“这座桥是汉坪高速施工的时候修建的一座便民桥，在桥的对岸还有一个村子，里面居住着30户村民，大概91人，当地村民告诉我，在桥没有修成之前，他们的出行主要依靠的是旁边的那座铁索桥，小汽车三轮车这些平时根本无法进入到他们村子的。”

汉坪高速在施工过程中，给沿线村庄共修建了近50公里的便道和六座便民桥、十多座漫水桥，极大改善了沿线村民的出行条件。

留坝县玉皇庙镇下西河村村民刘运华：“交通一方便，运输成本也降低了，收入也增加了。”

留坝县玉皇庙镇下西河村村民王登菊：“现在我们的桥修通了，我们多高兴啊，小汽车都能开到我们家门口了。”

汉坪高速公路的建成通车，实现了留坝县作为陕西交通“十三五”县县通高速目标剩余的10个县中首个通高速公路的县，也给留坝县域经济的发展带来了新机遇。

中共留坝县委书记许秋雯：“随着汉坪高速的开通和下一步宝汉高速的全线贯通，我们留坝将会搭上这趟高速快车，迎来我们留坝县域社会经济发展的彻底腾飞！”

据了解，截止2017年12月底，陕西省高速公路通车总里程已达到5279公里，通达省内98个区县。12月27日，陕西省又有5条高速公路集中开工，对进一步优化陕西省高速公路网布局，缓解区域交通压力，实现各条高速公路互联互通发挥十分重要的作用。目前，原有国家高速公路网陕西境内线路全部建成，构筑起与周边中心城市的“一日交通圈”，区域交通条件显著改善，为社会经济发展提供了更为坚实的交通运输保障。

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编辑： 辛超