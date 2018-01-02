西安一小区生活用水水质浑浊 业主质疑是否达标

中航华府小区生活用水水质浑浊。

西部网讯（记者 陈嘉伟） 近日，家住西安大寨路中航华府小区的袁先生向西部网“民生热线”栏目反映，称小区的生活用水存在问题。“买房时给我们说是接入市政供水，但最近我们才发现小区用水竟然不是直接从市政自来水管网接的，而是转接的。”袁先生说。

民生热线：中航华府生活供水来自污水处理厂 业主生命如何保障？

2017年12月25日，中航华府小区整个小区出现停水状况。随后，小区物业张贴通知，称是因为欠自来水公司的水费，导致供水被中断。

对此，袁先生表示怀疑，“我们都是按时缴纳了用水费用，怎么会欠费呢？”

随后，袁先生等业主联系了西安市自来水公司，而自来水公司的反馈让袁先生吓了一跳，“自来水公司给我们说，我们小区就不是他们的用户，根本就没有欠费断水一说。”

那中航华府小区的生活用水是从哪来，水质达不达标？这让已经入住一年的业主不禁感到害怕。

“经过多方打听，我们了解到，目前小区用水是从小区二期工地上转接来的，而二期工地上的水是转接的旁边污水处理厂的自来水。”袁先生说。

得知水的来源，业主们十分气愤。“当时合同里写明是接入城市公共供水系统，现在这样转接，水质经常浑浊不堪，居民饮水安全怎么保证！”袁先生说。

针对袁先生反映的问题，今天（1月2日）上午，记者联系了西安市自来水公司。一位工作人员向记者证实，中航华府小区的供水确实是转接用水，并不是公司的直接用户。“小区是通过其他自来水用户转接的，至于水质问题，如果是从我们主管网接入的肯定没有问题，但是转接过程中有没有问题，我们难以回答。”

对此，小区物业表示，小区水质肯定没问题。物业一位工作人员称，用水转接是因为市政管网还没有覆盖到小区，所以选择了从小区西侧中水处理厂的市政专用生活用水接口进行了接驳，水质合格。“目前小区项目红线内供水官网已经铺设完成，待市政管网覆盖后就能供水。”

关于中航华府市政供水的接入问题，自来水公司的工作人员表示，需要小区开发商或者物业进行申请。而关于物业提到的管网覆盖问题，工作人员表示，自来水管网应该已经覆盖到了小区，“旁边的小区都是在主管网接的水。”

对于此事，西部网“民生热线”栏目将继续关注。

编辑： 辛超