本周陕西大部将被"雨雪"覆盖 1月寒冷节奏持续加强

即将到来的雨雪覆盖陕西大部分地区。

本周陕西的天气关键词就是“雨雪”。

西部网讯（记者 秦振）今天（1月2日）早晨一出门，相信很多市民已经感受到了冷空气的“诚意”，虽然西安暂时还没有见到雨雪的踪影，但是不要心急，因为它已经在赶来的路上。根据气象部门预报，从今天晚间开始雨雪到来之后，将覆盖陕西大部，随后一周时间内全省可能都得在雨雪中度过。

本周雨雪成天气关键词 有利于空气污染物清除

预报显示，今晚，全省阴天，榆林南部、延安小雪（0-1毫米），关中中雪（1-3毫米），宝鸡南部有大雪，陕南雨夹雪或中雪（1-3毫米）。

明天，全省阴天，榆林小雪，延安中雪、南部有大雪，关中中到大雪，陕南雨夹雪转中到大雪，秦岭山区、宝鸡南部、汉中东部、商洛南部有暴雪。

西安城区气温0℃以下时段为明天的6时-18时，道路易结冰，提醒市民出行时一定要注意行车安全。

在随后的4日-7日，全省基本都是下雪的节奏，多地还将有大暴雪，此次冷空气的威力可见一斑。好消息是，在此过程中，全省空气污染气象扩散条件较好，有利于污染物稀释、扩散和清除。

1月寒冷节奏将持续加强 下周西安最低温或会-10℃以下

据陕西省气象台短期气候预测，预计2018 年 1 月上旬降水量分布中，陕北 3～12mm，关中 8～18mm，陕南 10～25mm，与历年同期比较全省降水显著增多。

旬平均气温分布中，陕北12～-5℃，关中-5～-1℃，陕南-3～0℃，与历年同期比较陕北、关中偏低 1～2℃，陕南偏低 4℃左右。

虽然预报显示本周陕西多地都将受雨雪天气影响，但从专业领域来看，此次过程看似连续，其实是受两个系统控制，其中2日-4日的降雪过程，是受高原槽前暖湿气流和低层偏东风回流共同影响，而5-7日的降雪过程是受高原槽东移影响。

在此之后，陕西的冬天愈发寒冷的基调基本形成，未来半个月内，气温都将受此次过程影响，比前期将偏低很多，下周西安的最低气温或会来到-10℃以下，市民出行时添衣加物将成为“主命题”。

雨雪对农作物生长有影响 需注意小麦越冬

雨雪的到来对空气的净化作用显而易见，但对农作物的生长却会带来一些隐患，据记者从陕西省气象局了解到，由于前期降水量较大，当前秋播区大部地区土壤湿度较适宜，而此次降雪过程可能会继续增加湿度，并且温度下降将伴有冻害。

所以气象部门提醒各地，要加强冬小麦田间分类管理，对未进入越冬期冬小麦，根据墒情及温度适时冬灌，对旺长田块及时采取措施镇压控旺，确保冬小麦安全越冬。

编辑： 焦晓珊