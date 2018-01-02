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本周陕西大部将被"雨雪"覆盖 1月寒冷节奏持续加强

时间：2018-01-02 10:42:18  来源：西部网—陕西新闻网  作者：秦振

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本周陕西大部将被"雨雪"覆盖 1月寒冷节奏持续加强

今天（1月2日）早晨一出门，相信很多市民已经感受到了冷空气的“诚意”，虽然西安暂时还没有见到雨雪的踪影，但请稍安勿躁，因为从今天晚间时候开始雨雪到来之后基本呈现一发不可收拾的局面，本周剩下的时间可能都得在雨雪中度过了。

即将到来的雨雪覆盖陕西大部分地区。

本周陕西的天气关键词就是“雨雪”。

西部网讯（记者 秦振）今天（1月2日）早晨一出门，相信很多市民已经感受到了冷空气的“诚意”，虽然西安暂时还没有见到雨雪的踪影，但是不要心急，因为它已经在赶来的路上。根据气象部门预报，从今天晚间开始雨雪到来之后，将覆盖陕西大部，随后一周时间内全省可能都得在雨雪中度过。

本周雨雪成天气关键词 有利于空气污染物清除

预报显示，今晚，全省阴天，榆林南部、延安小雪（0-1毫米），关中中雪（1-3毫米），宝鸡南部有大雪，陕南雨夹雪或中雪（1-3毫米）。

明天，全省阴天，榆林小雪，延安中雪、南部有大雪，关中中到大雪，陕南雨夹雪转中到大雪，秦岭山区、宝鸡南部、汉中东部、商洛南部有暴雪。

西安城区气温0℃以下时段为明天的6时-18时，道路易结冰，提醒市民出行时一定要注意行车安全。

在随后的4日-7日，全省基本都是下雪的节奏，多地还将有大暴雪，此次冷空气的威力可见一斑。好消息是，在此过程中，全省空气污染气象扩散条件较好，有利于污染物稀释、扩散和清除。

1月寒冷节奏将持续加强 下周西安最低温或会-10℃以下

据陕西省气象台短期气候预测，预计2018 年 1 月上旬降水量分布中，陕北 3～12mm，关中 8～18mm，陕南 10～25mm，与历年同期比较全省降水显著增多。

旬平均气温分布中，陕北12～-5℃，关中-5～-1℃，陕南-3～0℃，与历年同期比较陕北、关中偏低 1～2℃，陕南偏低 4℃左右。

虽然预报显示本周陕西多地都将受雨雪天气影响，但从专业领域来看，此次过程看似连续，其实是受两个系统控制，其中2日-4日的降雪过程，是受高原槽前暖湿气流和低层偏东风回流共同影响，而5-7日的降雪过程是受高原槽东移影响。

在此之后，陕西的冬天愈发寒冷的基调基本形成，未来半个月内，气温都将受此次过程影响，比前期将偏低很多，下周西安的最低气温或会来到-10℃以下，市民出行时添衣加物将成为“主命题”。

雨雪对农作物生长有影响 需注意小麦越冬

雨雪的到来对空气的净化作用显而易见，但对农作物的生长却会带来一些隐患，据记者从陕西省气象局了解到，由于前期降水量较大，当前秋播区大部地区土壤湿度较适宜，而此次降雪过程可能会继续增加湿度，并且温度下降将伴有冻害。

所以气象部门提醒各地，要加强冬小麦田间分类管理，对未进入越冬期冬小麦，根据墒情及温度适时冬灌，对旺长田块及时采取措施镇压控旺，确保冬小麦安全越冬。

编辑： 焦晓珊

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