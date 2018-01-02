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省气象台发布暴雪黄色预警 局地将现10毫米以上降雪

时间：2018-01-02 10:38:14  来源：西部网—陕西新闻网  作者：

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省气象台发布暴雪黄色预警 局地将现10毫米以上降雪

陕西省气象台今天（1月2日）10时00分发布暴雪黄色预警：预计2日20时至3日20时，宝鸡、咸阳、汉中、安康、商洛将出现10毫米以上降雪或雨夹雪，西安、渭南、铜川、延安南部将出现5毫米以上降雪或雨夹雪，交通、铁路、航空、电力、通讯将受到影响，设施农业受到威胁。

降雪预报图 来自@陕西气象

省气象台发布暴雪黄色预警 来自@陕西气象

西部网讯 陕西省气象台今天（1月2日）10时00分发布暴雪黄色预警：预计2日20时至3日20时，宝鸡、咸阳、汉中、安康、商洛将出现10毫米以上降雪或雨夹雪，西安、渭南、铜川、延安南部将出现5毫米以上降雪或雨夹雪，交通、铁路、航空、电力、通讯将受到影响，设施农业受到威胁。

【防御指南】

1.政府及相关部门按照职责落实防雪灾和防冻害措施；

2.交通、铁路、电力、通信等部门应当加强道路、铁路、线路巡查维护，做好道路清扫和积雪融化工作；

3.行人注意防寒防滑，驾驶人员小心驾驶，车辆应当采取防滑措施；

4.农牧区和种养殖业要备足饲料，做好防雪灾和防冻害准备；

5.加固棚架等易被雪压的临时搭建物。

编辑： 钟莹

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