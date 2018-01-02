央视《如果国宝会说话》开播 陕西文物又成为主角

红陶人头壶。

陶鹰鼎。

西部网讯（记者 敬泽昊）继《国家宝藏》之后，又一档由央视操刀的文博类节目《如果国宝会说话》在2018年元旦当天与全国观众见面。亮相首集的5件新石器时代文物中，有两件出土自陕西——来自洛南的红陶人头壶和来自华洲的陶鹰鼎，它们在节目中“开口说话”，讲述自己的故事。

6000多年前的女性长这样

在节目中第一个出现的红陶人头壶，1953年出土于洛南县。因为当时新建的半坡博物馆在筹办《原始社会史》展览，便被调拨过来。按照半坡博物馆副馆长何周德的说法，这件文物最吸引人的地方，是六千多年前的工匠对于面部神情的刻画。上视的双目，上翘的嘴唇，每个人和它凝视，都能读出不同的内容来。

此外，何周德还谈到了这件文物上的一个细节——彩绘人头壶上碎发的造型，也颠覆了人们关于原始人披头散发的固有观念。“特别是一位女性留这样的发型，在现在看也是很潮的。”

而之所以说红陶人头壶是女性形象，主要是因为清秀的面庞和隆起的腹部，让整个器物看起来像是一位孕妇。何周德表示这样的推测，也符合原始人对于生育的崇拜，以及母系氏族社会对于女性的尊重。

这件文物因为不是出土在半坡遗址，没有办法出现在半坡博物馆的专题展览中，使得它很少与公众见面。关于它的资料只存在于学术著作中，这就导致了这件珍贵文物长期少人知晓。所以何周德希望能够借助电视节目的力量，让这件红陶人头壶火起来，被更多人知晓。

国宝曾被当做鸡饲料盆使用

在节目中第三个亮相的陶鹰鼎，被列入195件（组）禁止出境展览文物名单之中，堪称中国目前最顶级的文物之一。它于1987年出土于华县（今华州），和那个年代绝大多数出土文物一样，这件国宝并没有引起发现者殷思义的足够重视，甚至被当做鸡饲料盆使用。

它的命运转变出现在第二年，来自北京的考古队在当地进行考古发掘，在做田野调查时意外地发现了这件文物。殷思义便将这件文物主动上交给考古队，并由他们带回北京，最终被国家博物馆收藏。

国家博物馆的专家曾评价说：“在已发现的新石器时代陶器中，鸟类造型的陶器，目前仅见此一件，是原始制陶工艺的杰作。其设计巧妙，比例相宜，造型优美，形态逼真，制作精致，注重造型与实用的完美结合，至今仍是国内少见的珍品，是五千年前我们祖先聪明智慧的结晶。同时，以陶鹰鼎为首的动物造型陶塑开启了商代鸟兽形青铜器造型之先河。”

编辑： 魏梅