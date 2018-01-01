元旦假期陕西商品销售超百亿 永兴坊客流量超过8万

西部网讯（记者 李媛）记者今天（1月1日）从陕西省商务厅获悉，2018年元旦假期，全省商品市场货源充足，供应稳定。经商务厅监测匡算，商品销售额实现102.2亿元，同比增长10.9%，其中商品零售额实现89.3亿元，同比增长11%；餐饮收入实现12.9亿元，同比增长10%。

据了解，西安市商品销售实现61亿元，同比增长10.7%；杨凌示范区、安康、汉中、铜川、商洛、宝鸡、渭南、延安、咸阳和榆林市同比分别增长15%、14.3%、14.2%、13.9%、13.1%、12.4%、12.2%、11.8%、9.5%和7.8%。

全省商品零售增长稳定 实现零售额89.3亿元

借力假日经济，各类商超迎新促销活动繁多，激发了消费热情，全省商品零售稳定增长，实现零售额89.3亿元，同比增长11%，其中：杨凌示范区、安康、铜川、汉中、渭南、商洛、宝鸡、延安、西安、咸阳和榆林市商品零售额同比分别增长16.7%、14.2%、13.8%、13.8%、13%、12.9%、12.5%、11.5%、10.8%、9.2%和8.1%。

全省30家174个智能信息泵门店节日期间销售额实现约1.52亿元，与去年同期基本持平。销售热点集中在以提高消费质量为主的家具类、体育娱乐用品类、中西医药及器械类、通讯器材类、家用电器及数码产品类、食品类和饮料类等7大类商品，销售额同比分别增长470.47%、319.04%、87.05%、62.49%、37.29%、11.77%和6.29%；而传统节庆消费类商品如化妆品类、日用品类、烟酒类、鞋帽类、五金及电料类、服装服饰类、珠宝首饰类和针纺织品类等8大类商品销售额同比分别下降37.04%、23.33%、18.85%、16.68%、16.33%、10.99%、9.66%和2.99%。

特色美食、婚庆宴请亲朋聚会消费为主 餐饮收入12.9亿元

元旦期间，全省餐饮市场以特色美食、婚庆宴请和亲朋聚会为主，实现餐饮收入12.9亿元，同比增长10%。汉中、安康、铜川、商洛、咸阳、延安、宝鸡、西安市、杨凌示范区、榆林和渭南市餐饮收入同比分别增长16.4%、15.3%、15%、13.4%、12.5%、12.2%、10.5%、10.2%、9.4%、7.1%和5.3%。

据统计，西安市永兴坊客流量超过8万人，餐饮收入同比增长63.4%。铜川文街巷美食街区、耀州区永乐美食街、延安文投1938特色美食商业街和安康汉城国际美食街餐饮收入同比分别增长20%、18.85%、18%和17.8%。

节日期间，我省主要生活必需品市场货源充足，运行平稳，监测显示，蔬菜平均批发价格保持在5.8元/公斤左右，节日期间微幅波动；每日交易量保持在10000吨左右。

编辑： 魏梅