男子酒后在地铁扶梯上摔伤 家属嫌工作人员救援慢

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 田啸天）昨晚（2017年12月31日），在西安纺织城地铁站C口电扶梯上出现了意外。一名男子摔伤，那怎么会出现这样的情况？

事情发生在昨晚的西安地铁1号线纺织城站C口，虽然地铁方只向记者提供了短短五秒的事发视频，但是可以看出闫先生在电梯上摔倒。

闫先生妻子李女士：“昨晚11点36分。”

记者：“你们出站的时候？”

闫先生妻子李女士：“对，我们出站，他没站稳，我们俩就摔倒了。摔倒后，电梯往上走，他就扶我，没扶起来，他连续摔了三个跟头，这个伤是第三个跟头，从电梯上一头栽下去了。”

据记者了解，昨天晚上严师傅喝了点酒。

记者：“喝了多少？”

闫先生：“几两酒吧，二三两。”

记者：“当时咋能没站稳？”

严先生：“就是我不喝酒也会摔倒。”

西安纺织城地铁站站长于潍：“我们随后为乘客进行伤口处理，并拨打了120，将乘客护送到医院。”

乘电梯出站，谁料出意外，这不闫先生今又来到了西安纺织城地铁站。

西安纺织城地铁站站长于潍：“从监控上反映是依靠侧板造成摔伤，摔伤完以后，当时是在十几秒之内有一名乘客把扶梯按停了。然后车站工作人员过了有十秒钟左右到达现场对乘客进行救治。”

闫先生妻子李女士：“如果说（地铁方及时）第一时间停了，伤口不会有这么重，顶多是擦伤。”

西安纺织城地铁站站长于潍：“您指的及时的话是多久算及时？”

闫先生妻子李女士：“你们的人是事发40多秒以后到的现场。”

西安纺织城地铁站站长于潍：“我们应该是30多秒。”

闫先生妻子李女士：“我认为电梯应该有人看管，电梯是事发30秒左右乘客去关的，地铁的人是都关完电梯了到了事发后42秒才到的。”

西安纺织城地铁站站长于潍：“我们的40秒是在处理事情范围之内。”

严先生妻子李女士：“你们一直这样没有专人去看管，这就不合理么。”

谁也不想出现这样的事情，当然了地铁方也没逃避，也是和闫先生展开沟通。

闫先生：“我扶我老婆扶了两次，起不来。电梯还在运转，我说能不能停电梯，我是喝酒没问题，但我很清楚。”

地铁工作人员：“不管在哪，包括商场里，也不具备一个扶梯安排一个人值守。”

对于闫先生一方提出的诉求，地铁工作人员表示，他们会向上级反映，等周三时给予答复。

西安地铁纺织城站站长于潍：“这个紧急按钮就在这里，这是停止按钮，有说明,按下以后扶梯立即停止。”

记者：“上下都有是吧？”

西安地铁纺织城站站长于潍：“上下都有，一按立即停止。”

编辑： 张娟