汽修厂里洒水车变身加油车 “黑加油”生意火爆

洒水车变身加油车，“黑加油”生意火爆。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 孙玉龙）今天（1月1日），有人向记者举报称，在西安南郊的一家汽修厂里，存在“黑加油”。
这是爆料人涉险拍到的画面，画面最右侧停放着一辆洒水车，紧挨着的是一辆陕A牌照的黑色轿车。而中间一名黄衣男子，时刻注视着周围的动静。
爆料人：“他肯定紧张，他们干的这勾当根本见不得人，因为这洒水车里根本就不是水，是汽油，正在给旁边的轿车加汽油呢。”
仔细查看视频不难发现，在两辆车中间的确伸出了一条黑色的软管，直接从洒水车底部通连轿车油箱。
爆料人：“当时他正在加油，一天最少加几十辆，每天都这样，有一个多月了吧，一直停在雁翔路中林汽修厂里面。”
根据爆料人的说法，记者找到了西安南郊雁翔路上的中林汽修厂。在汽修厂内前院内，记者找到了视频内洒水车停放的位置，不过车辆却不见了踪影。
附近群众：“有人举报，已经开走了。”
附近群众称，今天上午已经有民警赶到现场进行了查处，而此处洒水车黑加油的情况的确一直存在。
附近群众：“一个月差不多。”
记者：“一天加多少辆车？”
附近群众：“几十辆。”
记者：“这是谁在这弄的？”
附近群众：“不知道。”
周围群众表示，这里每天都会有不少轿车开进院子加油，不过这辆罐里装满汽油的洒水车车主，以及汽油来源都不得而知。
爆料人：“黑加油危害特别大，除了油品、来源，还有非法经营等问题，最主要的就是安全。周围都是居民区，你拿洒水车当油罐车，装了满满一罐油，周围没有任何安全措施，一旦操作啥的有点闪失，后果不堪设想。”
今天中午，记者赶到辖区的西影路派出所。民警称，根据他们初步调查这辆黑加油的车辆系该汽修厂所有。目前，他们通知汽修厂老板前来派出所接受调查，对于黑加油车辆以及汽油来源正在联合交警、安监等多个部门做进一步调查处理。
编辑： 张娟
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